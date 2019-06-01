Trafikte bayram yoğunluğu! İşte son durum

Ramazan Bayramı tatilini memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirmek için yola çıkanlar TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde yoğunluğa neden oldu.

TEM Otoyolu’nda yaşanan yoğunluğa rağmen trafiğin akışında sorun oluşmadı. Zaman zaman birikmelerin olduğu yolda araçlar ortalama 70 kilometre hızla ilerledi. Otoyolda yoğunluğun gece saatlerinde artması bekleniyor.

FSM’DE YOĞUNLUK

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde araç kuyrukları oluştu. Köprüye çıkan yan yollarda da yoğunluk gözlendi. Köprüdeki trafik havadan görüntülendi.

ÇAMLICA GİŞELERDE SON DURUM

Çamlıca gişelerde de trafik yoğunluğu gözlendi. Ankara istikametine seyir halinde olan araçlar gişelerde zaman zaman kuyruk oluşturdu.

MAHMUTBEY’DE YOĞUNLUK

TEM otoyolu Mahmutbey Mevkii’nde de zaman zaman yoğunluk oluştu. Özellikle TEM Otoyolu’na çıkan bağlantı yollarında uzun araç kuyrukları oluştu.

TRAFİK YOĞUN AMA AKICI

Ramazan Bayramı tatilini memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirmek için yola çıkanlar TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde yoğunluğa neden oldu. TEM Otoyolu’nda yaşanan yoğunluğa rağmen trafiğin akışında sorun oluşmadı. Zaman zaman birikmelerin olduğu yolda araçlar ortalama 70 kilometre hızla ilerledi. Otoyolda yoğunluğun gece saatlerinde artması bekleniyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI

Saatler ilerledikçe TEM Otoyolu Kocaeli kesimindeki trafik yoğunluğu arttı. Ankara istikametinde bazı kesimlerde trafik durma noktasına geldi. Özellikle İzmit geçişinde seyir hızı saatte 20 kilometreye kadar düştü.