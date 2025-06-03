İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı tatilinde trafik yoğunluğunu azaltmak ve sürücülerin güvenli seyahat etmesini sağlamak amacıyla ağır vasıta araçlarına geçici kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlar için trafik kısıtlaması, yarın (4 Haziran) saat 16.00'dan, 6 Haziran Cuma günü saat 11.00'e kadar uygulanacak. Kısıtlama, yoğunluk yaşanması beklenen bazı kara yolları ve otoyollarda geçerli olacak.

Kısıtlama getirilen yollar:

İstanbul-Ankara istikameti: O-4 Anadolu Otoyolu (İstanbul'dan Ankara’ya kadar) O-7 Kuzey Marmara Otoyolu (İstanbul'dan Sakarya/Akyazı’ya kadar) D-100 Karayolu (İstanbul'dan Bolu/Gerede’ye kadar) D-750 Karayolu (Bolu/Gerede'den Ankara’ya kadar) Başkentte Halk Ekmek büfeleri açık olmayacak! İçeriği Görüntüle

İstanbul-İzmir istikameti: O-5 Otoyolu (Gebze-İzmir arası; Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa katılımları) D-200 Karayolu (Ankara’dan Eskişehir/Sivrihisar’a kadar) D-260 Karayolu (Sivrihisar’dan Afyonkarahisar’a kadar) D-300 Karayolu (Afyonkarahisar, Uşak, Manisa katılımları)

İstanbul-Antalya istikameti: D-650 Karayolu (Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Burdur katılımları) D-200 ve D-260 Karayolu (Ankara’dan Afyonkarahisar’a kadar olan güzergahlar) D-300 Karayolu (Afyonkarahisar ve Isparta katılımları)



Hangi araçlar muaf tutulacak?

Kısıtlama kapsamında, yaş sebze-meyve, et, süt ürünleri, ilaç, tıbbi malzeme, akaryakıt, çiçek, posta ve hayvan yemi gibi bozulabilir ve acil ürünleri taşıyan araçlara zorunlu hallerde ve kısa süreli olmak şartıyla geçiş izni verilecek. Bu araçlar mümkün olduğunca ana yollar dışındaki güzergahları kullanacak.