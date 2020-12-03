Trafik magandası attığı makasları sosyal medyada paylaşınca yakalandı

Ali AKSOYER-Adem VAROL/İSTANBUL,(DHA) KÜÇÜKÇEKMECE D-100 Karayolu’nda hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını hiçe sayarak makas atan sürücü yakalandı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan sürücüye bin 360 lira para cezası kesildi.

D-100 Karayolu Küçükçekmece mevkiinde 25 Kasım günü hız yaparak ‘makas’ atan sürücü trafiği tehlikeye attığı anları kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü sivil trafik ekipleri, trafik magandasını yakalamak için çalışma başlattı. Görüntülerin ve kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde sürücü yakalandı. Melih F.C.’nin sürücü belgesine, Karayolları Trafik Kanunu’nun 45. Maddesine istinaden geçici süre ile el koyuldu. Sürücünün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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