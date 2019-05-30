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30 Mayıs 2019
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Türkiye’de 2018 yılında meydana gelen 186 bin 532 ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 6 bin 675 kişi yaşamını yitirdi.
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Trafik kazalarında bir yılda 6 bin 675 kişi yaşamını yitirdi

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Türkiye’de 2018 yılında meydana gelen 186 bin 532 ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 6 bin 675 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri verilerine göre, 2018 yılında meydana gelen trafik kazalarında toplam 307 bin 71 kişi de yaralandı.

TÜİK verilerine göre ölümlerin yüzde 46.9’u, yaralanmaların yüzde 67.1’si yerleşim yeri içinde gerçekleşirken, ölümlerin yüzde 53.1’i, yaralanmaların ise yüzde 32.9’ü yerleşim yeri dışında oldu.

Karayollarında 2018 yılında gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin yüzde 42.9’unu sürücüler, yüzde 34.9’unu yolcular, yüzde 22.2’sini ise yayalar oluşturdu. Trafik kazalarında ölenler ve yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde ise ölenlerin yüzde 75.9’unun erkek, yüzde 24.1’inin kadın, yaralananların ise yüzde 67.8’sinin erkek, yüzde 32.2’sinin kadın olduğu görüldü.

Türkiye’de 2018 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında kusurların yüzde 89.5’si sürücü, yüzde 8.4’ü yaya, yüzde 0.9’unun yolcu, yüzde 0.6’sının taşıt ve yüzde 0.6’sının yol kaynaklı olduğu belirlendi. Ölümlü yaralanmalı trafik kazasına karışan toplam 300 bin 704 taşıtın yüzde 53.2’si otomobil, yüzde 15.5’i motosiklet, yüzde 15.3’ü kamyonet, yüzde 3.0’ü minibüs, yüzde 2.5’i kamyon, yüzde 2.3’ü çekici, yüzde 2.2’si otobüs, yüzde 1.1’i traktör ve yüzde 4.9’u diğer taşıtlardan oluştu. 

Türkiye’de 2018 yılında meydana gelen 186 bin 532 ölümlü yaralanmalı kazanın en büyük bölümü, yüzde 10.9 pay ile Temmuz ayında meydana gelirken, en az meydana geldiği ay yüzde 6.0 ile Şubat oldu. Haftanın günlerine göre bakıldığında ise en fazla ölümlü yaralanmalı kazanın yüzde 14.8 pay ile Cumartesi günü olduğu görüldü. 2018 yılında meydana gelen ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 67.7’si gündüz, yüzde 29.7’si gece ve yüzde 2.6’sı alacakaranlıkta oldu. 

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