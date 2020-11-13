Trafik ihlali yapan 67 sürücüye ceza

ERSAN ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA’da İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ve asayiş ekiplerince helikopter destekli trafik ve asayiş uygulamasında 710 araç kontrol edilirken, trafik ihlali yapan 67 sürücüye toplam 33 bin 384 TL para cezası kesildi.

Manisa Jandarma Komutanlığı ile Manisa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ve asayiş ekiplerince denetleme yapıldı. İl Jandarma Filo Komutanlığı’ndan görevlendirilen helikopterle Akhisar-Gölmarmara- Salihli yolu, Manisa-Turgutlu yolu, Manisa-Akhisar yolu denetlendi. Denetimlerde Manisa Jandarma Komutanlığı’na bağlı 8 Jandarma Trafik Timi, 2 Motosikletli Trafik Timi, 1 Motosikletli Asayiş Timi, 7 Jandarma Asayiş Timi ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 6 Bölge Trafik Ekibi olmak üzere toplam 24 ekip ve 52 personel katıldı. Havadan yapılan denetimlerde 710 araç kontrol edilirken, ihlal yapan 67 araç sürücüsüne toplamda 33 bin 384 TL idari para cezası uygulandı. Sürücülerde ‘algılanan yakalanma riski duygusunu’ sürekli üst düzeyde tutulması için havadan trafik denetimlerine devam edileceği bildirildi.

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