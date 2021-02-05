Trafik hava fotoları

Mahmut DOĞAN/LEFKOŞA, (DHA)- Kıbrıs’ta diplomatik temaslarda bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret etti. Kıbrıs'ın hem kuzeyinde hem...