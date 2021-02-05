Trafik hava fotoları

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Bakan Karaismailoğlu: Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattını yıl sonunda...
Gülseli KENARLI-Feridun AÇIKGÖZ / İstanbul DHA ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir metro inşaatında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Karaismailoğlu daha sonra...
KKTC lideri Tatar, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ile görüştü
Mahmut DOĞAN/LEFKOŞA, (DHA)- Kıbrıs’ta diplomatik temaslarda bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret etti. Kıbrıs'ın hem kuzeyinde hem...
8 yıldır kayıptı, öldürülüp cesedinin uçurumdan atıldığı ortaya çıktı
Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde 8 yıldır kayıp olarak aranan Akif Demir'in (38) para meselesi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili...
Kar altında balkonda beslenen köpeği şarkıcı Yeliz sahiplendi
Haluk KARAASLAN-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Sincan ilçesinde kar yağışı altında balkona bırakılan Terrier cinsi köpeğe, soğuktan titrerken çekilen görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine el...