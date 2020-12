Trafik denetiminde dronu fark edince emniyet kemerini taktı

İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)- HATAY’da, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince 2020 yılında yapılan denetimlerde, kuralları ihlal eden 257 bin 206 kişiye, toplam 118 milyon 675 bin 864 lira ceza kesildi. Ekiplerin dronla yaptığı denetimler sırasında, hava aracını fark eden bazı sürücülerin emniyet kemerini ya da maskesini taktığı, bazılarının ise yüzünü kapattığı görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yıl boyunca gerçekleştirilen denetimlerde, en fazla cezayı, hız sınırını aşanlara, yanlış park yapan ve trafikte cep telefonu kullananlara kesti. Yol güzergâhlarında görev yapan ekiplerin yanı sıra, il genelindeki 2 bin 83 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), 75 Plaka Tespit Sistemi (PTS) ve dronla yapılan denetimlerde kural ihlalleri 7 gün 24 saat takip an be an takip ediliyor.

İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER

Ekiplerin Antakya Çevre Yolu’nda dronla yaptığı denetimler, ilginç görüntülere sahne oldu. Dronu gören kimleri hemen emniyet kemerini ya da maskelerini takmak için hamle yaparken kimileri havadaki dronu izledi, bazıları da yüzünü kapattı. Bazı vatandaşlar ise kendisini izleyen hava aracının fotoğrafını çekti.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Trafik Şube Müdürlüğü 2020 bilançosuna göre, kuralları ihlal eden 257 bin 206 kişiye, toplamda 118 milyon 675 bin 864 lira ceza kesildi. Denetimlerin il genelinde devam edeceği açıklandı.

FOTOĞRAFLI