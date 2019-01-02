Trafik canavarı gece can almaya devam etti. Adıyaman, Denizli ve Düzce’de meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.

ADIYAMAN’DA CİP İLE ARABA KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 4 YARALI

Adıyaman’da karşı yönlerden gelen cip ile arabanın kafa başa çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Sinan Bilgiç yönetimindeki 02 HD 312 plaklı otomobil, kavşaktan dönen Ali ağır yönetimindeki 27 AG 083 plaklı cip ile kafa başa çarpıştı. Kazada Ali Çetin, Hanım Kuruş (62), Sabiha Bilgiç (48) ve Hasan Kalkan (34), yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları Adıyaman eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı. Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)

AĞACA ÇARPAN ARABA İKİYE BÖLÜNDÜ: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde aşırı çabuk olduğu iddia edilen lüks bir otomobil, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı. Çapmanın etkisiyle ikiye bölünen arabada bulunan 1 kişi yaşamını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kazanın sonrasında birçok kişi yağmurlu havaya rağmen kucağında bebeğiyle kurtarma çalışmalarını izledi.

Kaza, bugün saat 22.30 sıralarında İncilipınar Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarında meydana geldi. Emre Demirel, yönetimindeki 20 GG 378 plaklı arabayla Üçgen kavğaşından, Bağbaşı rotana seyir halindeyken, yağış sebebiyle ıslaklaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan lüks araba yolun kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araba ikiye bölünerek alev aldı. Çevredekilerin suç duyurusu üzerine olay yerine gelen trafik polisi ekipleri, yangın tüpüyle alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye daire Başkanlığı ekipleri de arabada sıkışan yaralıları çıkardı. araba şoförü Emre Demirel, yapılan müdahaleye rağmen olay yerinde yaşamını kaybetti. arabadan itfaiye tarafından çıkartılan yaralılar Emre Gökçe, Aydın Işık ve Mehmet Kaplan ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle trafik polisleri karayolunda ulaşımı kontrollü olarak sağladı. Kazada ikiye bölünen arabada yaşamını kaybeden Emre Demirel’in cesedi itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayı duyup olay yerine gelen Demirel’in yakınları sinir krizi geçirdi. olay yerine toplanan vatandaşlardan bazıları kamyon sandıklarına çıkarken, kucaklarında yağmurlu havada bebekleriyle gelenlerde ekiplerin çalışmalarını izledi, cep telefonlarıyla toplumsal medya hesaplarından canlı gösterim yaptı. Polisin kazayla alakalı başlatmış olduğu soruşturma sürüyor.

OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ TIR’A ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Düzce’de yağmur sebebiyle ıslaklaşan yolda kontrolden çıkan araba yol kenarında park halinde bulunan TIR’a çarptı. araba hurdaya dönerken, 1 kişi yaşamını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında D-100 yolu Kapıcı Sapağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul’dan Ankara rotana giden Samet Seyyar (37) yönetimindeki 81 AU 389 plaklı otomobil, yağmur sebebiyle ıslaklaşan yolda şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 81 DA 160 plaklı TIR’a çarptı. araba hurdaya dönerken, şoför Samet Seyyar, Ufuk Avcı (40) ve Ayhan Avcı yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin yapmış olduğu ilk müdahalenin sonrasında Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Ufuk Avcı, hekimlerin bütün müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı