Trabzonspor’un Kosta Rikalı kalecisi Esteban Alvarado, eşyalarını toplayarak Trabzon’dan ayrıldı.

Trabzonspor’da bu sezon sadece Ziraat Türkiye Kupası’nda Sivas Belediyespor ile oynanan maçta forma giyen ve Onur Recep Kıvrak’ın kadro dışı bırakılmasının ardından da kaleyi genç isim Uğurcan Çakır’a kaptıran Kosta Rikalı kalecisi Esteban Alvarado’nun, bugün Trabzon’u terk ettiği belirtildi. Oyuncunun alacakları ödenmediği için kulübe ihtar çektiği ve tek taraflı olarak sözleşmesini feshedip şehirden ayrıldığı öğrenildi. Akşam antrenmanında da yer almayan Esteban ile ilgili kulübün yarın detaylı bir açıklama yapacağı ifade edildi. Esteban, sezon öncesi Slovenya’da yapılan hazırlık kampına da 11 gün gecikmeli katılmasıyla gündeme gelmiş, daha sonra özür dileyerek affedilmişti.

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Bu arada Esteban Alvarado’nun takımdan ayrılmasının ardından bordo-mavililer bir süredir A takımla antrenmanlara katılan altyapı oyuncusu Muzaffer Cem Kaplan ile sözleşme imzaladı. Trabzonspor ile profesyonel özleşmeye imza atarak ilk hayalini gerçekleştirdiğini belirten Muzaffer Cem, “Her sokağında anım olan güzel şehrimin, büyük taraftarlarına her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağıma, çok çalışacağıma söz veriyorum” dedi.