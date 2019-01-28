Dar bir kadroya sahip olan, sezonunun ikinci devresinde lig ve kupada 12 günlük sürede 4 maça çıkan Trabzonspor’u, sıkışık fikstürde altyapısından yetişen oyuncuları sırtlıyor.

2018-19 sezonuna başladığı kadrodan Onur, Mustafa Akbaş, Kucka, Esteban, Burak Yılmaz ve Zeki Yavru ile yollarını ayıran, Olcay Şahan’dan kadro dışı bırakılması, Onazi, Pereira ve Sosa’dan sakatlıkları, Hosseini ile Amiri’den ise ülkelerinin milli ekibinde yer alması sebebiyle yararlanamayan Trabzonspor, 21 benlik kadroyu altyapısından gelen oyuncularla tamamlıyor. Ligde son oynanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasına 19 benlik oyuncu kadrosuyla çıkan bordo-mavililerde, kadrodaki 11 oyuncusu altyapısından yetişen adlardan oluşuyor.

12 GÜNDE 4 MAÇTA 16 İSİM FORMA GİYDİ, YARISI ALTYAPIDAN

Transfer tahtasının kapalı olması sebebiyle kadrosuna destek yapamayan ve takımdaki noksanlar sebebiyle de seçenek oyuncu sıkıntısı yaşayan Trabzonspor’da, bu durum teknik heyetin de elini kolunu bağladı. sezonun ikinci yarısında 12 günlük sürede lig ve kupada toplamda 4 maça çıkan bordo-mavililerde, bu periyotta 16 farklı oyuncu formaya giydi, bu 16 ismin 8’ini ise altyapıdan yetişen oyuncular oluşturdu. Teknik direktör Ünal Karaman, ara sıra devre arasında ekibe dahil olan genç oyuncular Ali Osman Karnapoğlu ile Berkay Sefa Kara’ya da bu süreçte formaya talihi tanıdı.

ABDULKADİR PARMAK, PARLADI

Trabzonspor’da sezonun ikinci yarısında oynanan 4 maçta da süre alan ve toplamda 262 dakika sahada kalan Abdulkadir Parmak, özellikle takıma gol yollarında sağlamış olduğu katkı ile dikkat çekti. Son 4 maçta 8 gol kaydeden bordo-mavililerde, bu gollerin 3’ü Abdulkadir Parmak’tan geldi. Trabzonspor’un altyapısından yetişen 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon lig ve kupada toplamda 9 maçta 549 dakika süre alırken, 5 gollük performans sergiledi. Ayrıca Trabzonspor forması ile ligde ilk defa Demir Grup Sivasspor maçıyla 11’de sahaya çıkan Abdulkadir, bu maçta da golle tanıştı.

YEREL GAZETELERDEN ‘1 PUAN’ YORUMU

Öte taraftan yerel gazeteler, Trabzonspor’un deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 birlikteye kaldığı maçın sonrasında alınan 1 puanı, ‘Direniş Trabzon ve 1 Parmak bal’ başlıklarıyla değerlendirdi. Kuzey Ekspres gazetesi, “Direniş Trabzon!”, “Trabzonspor Sivas’ta, Abdulkadir Parmak’ın golüyle 1 puan aldı” ifadelerini kullandı. Günebakış gazetesi, “Bir Parmak bal”, “Trabzonspor gençleri ile Sivas kalesine saldırdı ancak hem direklere hem de kaleciye takıldı” yorumunu yaptı. Taka gazetesi, “Sizin duruşunuz yeter!”, “74’te Kone’nin golüne 75’te Abdulkadir Parmak harika bir golle karşılık verdi” başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı. Karadeniz gazetesi, “1 Parmak bal”, “Fırtına’yı Sivasspor deplasmanında mağlubiyetten kupa maçının yıldızı Abdulkadir Parmak kurtardı” ifadelerine yer verdi. Sonnokta gazetesi, “Ne tat bıraktınız ne de tuz”, “Yüzler değişti fakat zihniyet değişmedi. Meler’den sonra Ulusoy da alın terimizi gasp etti” başlıklarını kullandı.