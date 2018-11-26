Spor Toto Süper Lig’in 13’üncü haftasında sahasında Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür, Hüseyin Türkmen ve Jose Sosa kazandıkları için mutlu olduklarını söylediler.

ABDÜLKADİR ÖMÜR: “İNANMIŞTIK”

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor’un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, kazandıkları için mutlu olduğunu ifade ederek, “Maçtan önce de ‘bugün kazanmamız ve çıkışa geçmemiz lazım’ dedik. Özellikle Fenerbahçe maçı olunca şehir, taraftar, insanlar olaya farklı bakıyor. Kötü bir mağlubiyetin ardından her şeyi unutturacak bir maçtı bizim için. Maçtan önce, altyapıdan çıkan 4 oyuncuyla beraber konuştuk, bu maç altyapının geleceği için çok önemli, altyapının bu takımın geleceği olduğuna dair bir mesaj vermek istiyorduk. Bu maçı kazandık, çok mutluyuz. Taraftarın stresini de anlayabiliyorum. Geçen yıl 85’inci dakikada gol yemiştik. 2-1’in ardından biraz stres yaptık ama kazanacağımıza inanmıştık. Elimizden geleni yaptık. Kazandığımız için mutluyuz” dedi.

HÜSEYİN TÜRKMEN: “TARAFTARIN DESTEĞİYLE KAZANDIK”

Taraftarın desteğiyle kazandıklarını ifade eden Hüseyin Türkmen, “Böylesine önemli bir maçta ilk 11 başlamak benim için önemliydi. Başarılı da olduğumu düşünüyorum. Taraftarımızın da desteğiyle iyi bir kenetlenme yaşadık ve galibiyetle ayrıldık. Taraftar çok iyiydi. İlk defa böyle bir maçta ve böyle iyi bir atmosferde bulundum, ayrı bir duygu. Taraftarlara çok teşekkür ediyorum. 2-0’dan sonra taraftarların desteklerine, ben de kulak verdim ve içimden söyledim. Kendimi bir an taraftarların tezahüratlarına kaptırdım. Maçın 2-2 olması bizim için kaybetmek gibi bir şeydi. Çok şükür 2-1 bitti” diye konuştu.

SOSA: “GALİBİYETİ TARAFTARLAR HAK ETTİ”

Galibiyeti en çok taraftarın hak ettiğini kaydeden Jose Sosa ise, “Sosa, “Bizim açımızdan güzel bir maç oldu. Özellikle ilk yarıda maça tamamıyla hakimdik. Çok fazla pozisyon, ürettik rakibimize oynama alanı vermedik ama bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik. İkinci yarı sahaya çıkarken böyle oynarsak maçı kazanacağımızı düşünüyorduk. İkinci yarı çok fazla pozisyon bulduk, çok daha fazla gol atma şansımız vardı ama maalesef kalemizde golü gördükten sonra biraz geri çekilmek zorunda kaldık. Sonuçta maçı kazandık, mutluyuz. İnsanları mutlu edebilmek bana çok büyük bir mutluluk veriyor. Kaptan olarak sorumluluklarımı yerine getirmeye çalışıyorum. Hafta boyunca hocamız bize maçta neler yapmamız gerektiği, maçın şehrimiz ve kulübümüz için ne kadar önemli olduğu anlatıldı. O bilinçle sahaya çıktık. Taraftarımız gerçekten inanılmazdı, bu galibiyeti en çok onlar hak ediyorlardı. Son maçta aldığımız mağlubiyetten sonra onlara bir geri dönüş yapmamız gerekiyordu, hediye vermemiz gerekiyordu. Bugün bunun bilinciyle sahaya çıktık” ifadelerini kullandı.