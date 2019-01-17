Trabzonspor Kulübü, transfer yasağının 31 Ocak 2019 tarihine kadar kaldırılmayacağını bildirdi.

Kulübün açıklaması şöyle;

“San Lorenzo kulübünden aktarma edilen Emmanuel Mas’ın en geç 2017 senesinin sonuna kadar ödenmesi gereken bonservis taksitlerinden 1.000.000-€’luk kısmının ödenmemesi sebebiyle alacaklı kulüp FIFA’ya başvurmuştu.

Söz konusu borç mevcut yönetim kurulumuz döneminde ödenirken FIFA, kulübümüze alakalı dosyadan dolayı aktarma yasağı cezası vermiş, bu yasağı da 1 sene süreyle askıya almıştı.

Gelinen süreçte ise, Milan Kulübü’nden 2017-2018 sezonunda toplam 11.000.000-€ Euro karşılığında aktarma edilen ve ilk taksitleri de mevcut yönetim kurulumuz döneminde ödenen Jose Ernesto Sosa ile Juraj Kucka’nın ikinci bonservis taksiti olan 2.200.000-€’nun ödenmemesi sonucunda söz konusu kulüp FIFA’ya başvurmuştur.

FIFA, Milan Kulübü’nün başvurusu sonrasında askıda beklettiği aktarma yasağını uygulamaya koymuştur. Geçtiğimiz hafta itibariyle Milan Kulübü’nün şikayetine konu olan 2.200.000-€’nun ödenmesine rağmen FIFA tarafından verilen bu karar kaldırılmamıştır.

Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yasağın kaldırılmasına yönelik gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki hukuk şirketleriyle beraber FIFA ve CAS’a yapmış olduğu itirazlar ne yazık ki kabul edilmemiştir.

Yalnızca bir aktarma döneminde geçerli olmak üzere; yani içinde bulunduğumuz kış aktarma döneminde kulübümüzün aktarma camı 31.01.2019 tarihine kadar kapalı olacaktır.”