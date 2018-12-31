Devre arası transfer döneminde eksiklerini gidermeye çalışan Trabzonspor Yönetimi, iç transferde belirlenen oyuncularla yollarını ayırarak buradan transfere kaynak yaratmaya çalışacak.

Yaklaşık 1 milyar borcu bulunan ve maddi manada zor bir süreçten geçen Trabzonspor’da kulübün ekonomik durumu, transferde yönetimin elini kolunu bağlıyor. Sezon başında pahalı transferlerden kaçınan, uygun ve asgari maliyetli oyunculara yönelerek aktarma politikasını şekillendiren Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim, devre arası aktarma döneminde de aynı politikayı sürdürmeyi hedefliyor.

ÖNCELİK EKONOMİ

Trabzonspor’da Esteban’ın sözleşmesini feshetmesi ve Onur’un kadro dışı bırakılmasıyla kalede, Mustafa Akbaş’ın takımdan ayrılmasıyla stoperde, Onazi’nin sakatlanıp sezonu kapatmasıyla orta sahada ve Burak Yılmaz’ın da kadro dışı bırakılmasıyla forvet hattında seçenek sıkıntısı yaşanıyor. Kaleden forvet hattına kadar bütün hatlarda desteğe gereksinim duyan bordo-mavililerde, yönetim öncelik olarak ekonomiyi esas alacak.

GÖZLER İÇ TRANSFERDE

Kulübü ekonomik olarak ayakta tutmaya çalışan Ağaoğlu yönetimi, noksan yerlerne destek yapma noktasında arayışlarını sürdürüyor. Bordo-mavililer, kadroda düşünülmeyen oyuncuları takımdan göndererek hem kulübün giderlerini azaltma, hem de buradan kaynak yaratma noktasında da yoğun mesai harcıyor. Bu manada yönetim Onur, Burak, Ibanez, Zeki, Olcay ve Kucka gibi isimlere gelen teklifleri değerlendirmeye alacak ancak iç transferi elde edilebilecek en fazla karla kapatmaya çalışacak.

DIŞ TRANSFERDE DE YOĞUN MESAİ

İç transferi çözüme kavuşturma noktasında yoğun mesai harcayan Trabzonspor Yönetimi, dış transferde de çalışmalarını sessiz ve hesaplı yürütüyor. 1461 Trabzon ve altyapıdan A takım ekibi için belirlenen adları hazırda bekleten bordo-mavililer, maliyeti uygun transferler için de koşullarını zorluyor. Yönetimin, temas halinde olduğu oyuncularla yapılan görüşmeleri de birkaç gün içinde pozitif ya da olumsuz sonuçlandırması bekleniyor.

AĞAOĞLU’NDAN ‘SMS’ SİTEMİ

Ekonomik manada zor günler geçiren Trabzonspor’da başkan Ahmet Ağaoğlu, kulübe başlatılan SMS ile destek kampanyasına kafi alaka gösterilmemesine sistem etti. Camiayı kulübe destek olmaya davet eden Ağaoğlu, “1 SMS 10 lira. 10 milyon taraftarımız var fakat şu ana kadar gelen SMS yalnızca 7 bin” ifadelerini kullandı.