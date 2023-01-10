Trabzonspor’da moralsiz idman

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Selay SAYKAL/TRABZON(DHA) – Süper Lig’in 18’inci haftasında deplasmanda oynanan Alanyaspor karşısında 5-0’lık ağır bir yenilgi yaşayan bordo-mavililer, 4 gün sonra sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 17.00’de toplanan bordo-mavili oyuncuların Alanyaspor yenilgisi sebebiyle moralinin bozuk olduğu öğrenildi.

Maç sonrasında teknik direktör Abdullah Avcı’nın istifa sinyali vermesinin de etkisiyle moralsiz geçen idmanda dün akşam sahada çıkan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. İdmanda diğer oyuncular ise teknik ısınma, 5’e 2 çalışma yaptı. Antrenman dayanıklılık çalışması ve çift kale maç ile sona erdi. Yarını izinli geçirecek bordo-mavili ekip, Başakşehir maçı hazırlıklarına perşembe günü devam edecek.

(FOTOĞRAFLI)