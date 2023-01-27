Trabzonspor’da Marek Hamsik, Hatayspor maçında yok

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Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)- Trabzonspor’un Slovak oyuncusu Marek Hamsik, sağ baldır bölgesinde yaşadığı ağrı nedeniyle Atakaş Hatayspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

Süper Lig’in 21’inci haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor’da orta saha oyuncusu Marek Hamsik kamp kadrosundan çıkarıldı. Bugün yapılan son idmanda sağ baldırında ağrı hisseden yıldız oyuncu, deplasman kafilesinde yer almayacak.

Trabzonspor Kulübü A Takım Doktoru Halil Polat tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Futbol A takımımızın bugün yapılan antrenmanı esnasında sağ baldır bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Marek Hamsik, Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır” denildi.

(FOTOĞRAFLI)

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