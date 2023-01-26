Trabzonspor’da Hatayspor hazırlıkları devam ediyor

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Selay SAYKAL/TRABON,(DHA) – Süper Lig’in 21’inci haftasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 11.30’da teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde idman yapan bordo-mavililer, teknik ısınmanın ardından çabukluk ve 5’e 2 çalışması yaptı. Çift kale maç ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise sonuçlandırma çalışması yapıldı. Dün yapılan idmana sakatlığı nedeniyle katılmayan Maxi Gomez bugün takımla birlikte çalıştı.

Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

(FOTOĞRAFLI)