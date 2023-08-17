Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına tek idmanla devam etti.

Süper Lig’in 2’nci haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Nenad Bjelica eşliğinde saat 18.00'de yapılan idmanın ilk bölümünde teknik ısınma ve funny game gerçekleştirildi. Pas çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde sonuçlandırma çalışması yapıldı. Bordo mavililerin akşam idmanında tedavileri süren Fernandez, Orsic ve Visca yer almazken, sakatlıkları düzelen Hüseyin ile Denswil takımla birlikte çalıştı.

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın akşam 18.00'de yapılacak tek idmanla devam edecek.