Trabzonspor’da futbolcular galibiyeti değerlendirdi

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Peres: 3 puan çok önemliydi

Trezeguet: İyi bir maç çıkardık

Bartra: İlk düşüncem gol yememek

Bakasetas: Burada mutluyum

Fatih TURAN – Aleyna KESKİN / TRABZON, (DHA)- Spor Toto Süper Lig’in 20’nci haftasında Trabzonspor, sahasında İstanbulspor’u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo-mavili ekipte; Anastasios Bakasetas, Mahmoud Trezeguet, Bruno Peres ve Marc Bartra açıklamalarda bulundu.

PERES: 3 PUAN ÇOK ÖNEMLİYDİ

İyi bir mücadele ortaya koyduklarını ifade eden Bruno Peres, “Takım arkadaşlarımızla birlikte bu yarışta olduğumuzu gösterebildiğimizi düşünüyorum. İlk yarı iyi bir oyun ortaya koyabildik ama daha fazla fırsatlar üretebilirdik. İkinci yarının başlamasıyla kazandığımız fırsatları gole çevirerek farklı bir galibiyet elde ettik. Bizim adımıza 3 puan alabilmek çok önemliydi” diye konuştu.

TREZEGUET: İYİ BİR MAÇ ÇIKARDIK

Önemli olanın bordo-mavili takımın galip gelmesi olduğunu söyleyen Mahmoud Trezeguet, “Şükürler olsun ki iyi bir maç çıkardık; 3 puanı kazanabildik. Bütün takım gerçekten çok iyi oynadı. Umarım yolumuza bu şekilde devam edebiliriz. Önemli olan takımın kazanmasıydı, her zaman takım önde gelir” şeklinde konuştu.

BARTRA: İLK DÜŞÜNCEM GOL YEMEMEK

Kendilerini mutlu eden bir galibiyet olduğunu dile getiren Marc Bartra, “Ligde devam edebilmek adına 3 puan almamız önemliydi. İkinci yarında hocamızın yaptığı taktiksel değişiklerle çok iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Bizim adımıza önemli bir 3 puan oldu. Neleri iyi yapabildiğinizin farkında olmak önemli. Savunma oyuncularının tabii ki ilk düşüncesi gol yememek. Gol atınca da yarı bir mutlu hissediyorsunuz kendinizi. Bazı maçlarda istenmedik sonuçlar alabiliyorsunuz. Bu tür maçlar kaza olarak nitelendirebiliriz. Bazen başınıza gelebiliyor. Asıl önemli olan bu maçlardan sonra nasıl reaksiyon vereceğinizdir” dedi.

BAKASETAS: BURADA MUTLUYUM

Anastasios Bakasetas ise önemli bir galibiyet ve 3 puan aldıklarını belirterek, “İsteğimiz de buydu, bunu devam ettirmeliyiz. Eğer zirveye yaklaşmak istiyorsak peş peşe galibiyetler almalıyız. Bugün kalitemizi ortaya koyduk. Galibiyetlerle puan kayıplarını telefi ettiğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Takımdaki durumu ve transfer söylemlerine ilişkin soru üzerine de Bakasetas, “Bununla ilgili bir durum yok, 1,5 yıllık bir sözleşmem var. Giydiğim formaya ve kulübüme saygı duyuyorum. Burada mutluyum” yanıtını verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Anastasios Bakasetas açıklamaları

-Mahmoud Trezeguet açıklamaları

-Bruno Peres açıklamaları

-Marc Bartra açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)