Trabzonspor’da futbolcular, Antalyaspor galibiyetini değerlendirdi

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Selçuk BAŞAR – Aleyna KESKİN / TRABZON, (DHA) – Spor Toto Süper Lig’in 22’nci haftasında Trabzonspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo-mavili ekipte Naci Ünüvar ve Mahmoud Trezeguet, açıklamalarda bulundu.

Takımda bütün futbolcuların elinden gelenin en iyisini yaptığına değinen Trezeguet, “Açıkçası önemli bir üç puandı. Takım olarak mücadele ettik ve şükürler olsun ki kazandık. Bu şekilde de devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Birçok şans ürettik ama burada önemli olan şans üretebilmemiz. Asıl sorun şans üretemezsek, pozisyon üretemezsek olur. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Galatasaray ile oynanacak maç büyük ve önemli bir maç. Umarım taraftarlarımızın desteğini alabileceğimiz bir maç olur. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve şehre dönerek taraftarlarımızı mutlu edeceğiz. Elimden gelenin en iyisini vermeye, en iyisini yapmaya çalışıyorum. Sezon sonuna kadar da bunu yapmaya ve takıma yardımcı olmaya devam edeceğim. Önemli olan benim gol atmam değil, en önemli olan Trabzonspor’un üç puanı alması” dedi.

ÜNÜVAR: ŞANSLARIMIZI İYİ DEĞERLENDİRSEYDİK 5 GOL DE ATABİLİRDİK

Gol için birçok pozisyon ürettiklerini söyleyen Naci Ünüvar ise “Bizim açımızdan iyi bir maç oldu. Gol atmak için çok şans elde ettik ve 2 gol attık. Şanslarımızı değerlendirebilseydik 5 gol de atabilirdik. Açıkçası golu atınca çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Çünkü maçın zor bir anıydı, zor dakikalarıydı. 2-0’ı elde etmek maçı da bitirdi, diyebilirim. Tabi böylelikle 3 puan da bize geldi. Evimizde taraftarlarımızın önünde oynamak gerçekten güzel bir duygu. Bize çok iyi hissettiriyor. Dışarda olan şanssızlığımızı da çok fazla bilemiyorum ve bunu değiştirmek gerektiğini de düşünüyorum. Bir futbolcu olarak oynamak çok önemli. Oynayamamak ise iyi bir durum değil. Hocamızın bana bu şansı vermesi ve performansımı göstermem çok önemliydi” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

– Naci Ünüvar’ın açıklamaları

– Mahmoud Trezeguet’nin açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)