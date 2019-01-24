Ziraat Türkiye Kupası’nı en son 2009-10 sezonunda müzesine getiren Trabzonspor, 5 sezon sonra ilk kez kupada çeyrek finale kadar yükseldi.

Son senelerinde ligde ve kupada yarışın uzağında kalan, bu sezon ise yakaladığı çıkışla beraber hem lig hem de kupada ‘yarışta ben de varım’ diyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu’nda Balıkesirspor Baltok’u saf dışı bırakarak 5 sezon sonra kupada çeyrek finale kadar yükseldi. 1’inci Lig’de mücadele eden rakibini 2-1’in rövanşında deplasmanda 3-1 yenik ederek çeyrek finale uzanan bordo-mavililer, 2012-13 sezonunun sonrasında kupa maceranda en yüksek aşamaya ulaştı.

2009-10 SEZONUNDA KUPAYI KAZANDI, SON 8 sezonda BİR defa FİNALİ GÖRDÜ

Tarihinde 8 defa Türkiye Kupası’nı müzesine getiren ve son olarak 2009-10 sezonunda kupada mutlu sona ulaşan Trabzonspor, söz konusu sezondan bu yana yalnızca 1 defa final oynayabildi. Son 8 sezonda Ziraat Türkiye Kupası’nda dilek etmiş olduğu başarıyı elde edemeyen bordo-mavililer, 2010-11’de grup aşamasında, 2011-12’de 4’üncü turda, 2012-13’te finalde, 2013-14’te 4’üncü turda, 2014-15 ve 2015-16’da son 16 turunda, 2016-17’de grup adımında ve 2017-18 sezonunda ise son 16 turunda kupaya veda etmişti.

ABDULKADİR PARMAK KUPADA PARLIYOR

Trabzonspor’da Abdulkadir Parmak, Ziraat Türkiye Kupası’nda golleriyle ekibini sırtlıyor. Bu sezon ligde 3 maçta toplam 7 dakika süre alan ancak bordo-mavililerin Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığı 5 maçta da görev yapan Abdulkadir Parmak, attığı 4 golle kupada ekibinin en golcü adı oldu. Trabzonspor’un Ziraat Türkiye Kupası’nda Sivas Belediyespor ile oynadığı iki maçta 1’er gol kaydeden 24 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor’un deplasmanda Balıkesirspor Baltok’u 3-1 yenik ederek çeyrek final biletini almış olduğu karşılaşmada da 2 gol attı.

NOVAK GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Bu arada Trabzonspor’un sol bek oyuncusu Filip Novak, ekibine gol yollarında sağlamış olduğu katkıyla ön plana çıkıyor. Bordo-mavili formaya ile ligde 3 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Çek futbolcu, son olarak Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu’nda Balıkesirspor Baltok ile oynanan rövanş karşılaşmasında da bir gol kaydederek bu sezon gol sayısını 4’e yükseltti ve 10 gollü Rodallega ile 7 golü bulunan Ekuban’ın sonrasında 4’er golü bulunan Nwakaeme, Abdulkadir Parmak ile beraber takımın en golcü adları arasında yer aldı.