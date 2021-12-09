Trabzonspor’da Antalyaspor hazırlıkları sürüyor

Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)-Trabzonspor, Spor toto Süper Lig’in 16’ncı haftasında karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular pas çalışması, 5’e 2 çalışma ve çift kale maç yaptı. Bugün yapılan idmana sakatlıkları devam eden kaleci Erce Kardeşler ile Hüseyin Türkmen katılmadı. Bordo mavililer, yarın yapacağı son antrenmanın ardından saat 16.30’da özel uçakla Antalya’ya hareket edecek.

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(FOTOĞRAFLI)