Trabzonspor, yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi

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Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) – Süper Lig’in son şampiyonu Trabzonspor, 1 aylık aranın ardından topbaşı yaparak yeni sezon hazırlıklarına başladı. Bordo mavililerin yeni sezon açılış idmanına altyapıdan 5 oyuncu dahil edildi.

2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, 2022-2023 sezonu hazırlıklarının açılışını yaptı. Sağlık kontrollerinden geçmek için Trabzon’da toplanan oyuncular yeni sezonun ilk idmanını teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 18.00’de gerçekleştirdi. Isınma koşusu ile başlayan antrenman, mobilizasyon, denge çalışmaları, pas çalışması, 5’e 2 oyunlar ve geniş alan oyunlarıyla tamamlandı.

SERKAN’IN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yeni sezonun ilk idmanını sol diz dış menüsküsündeki yırtık nedeniyle ameliyat olan Serkan Asan koltuk değnekleriyle takip ederken; çalışmada A takım oyuncularından Hamsik, Berat, Yusuf, Kerem, Taha ve Hüseyin yer aldı.

ALTYAPIDAN YENİ YÜZLER İLK İDMANDA

Trabzonspor’un altyapısında oynayan kaleciler Hakan Aydın ve Kağan Moradaoğlu, orta saha oyuncusu Behlül Aydın, sol bek Faruk Can Genç ve ön libero oyuncusu Hakan Yeşil kamp kadrosuna dahil edilerek ilk idmanda yeni takım arkadaşlarıyla çalıştı. Milli takımda oynayan, izinlerini uzatan ve yeni sezon kadrosunda düşünülmedikleri için transfer görüşmeleri yapmak üzere izin verilen oyuncular ilk idmana katılmadı.

Bordo mavililer, yarın yapılacak çift idmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

(FOTOĞRAFLI)