Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 19’uncu haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor karşısından 3 puanla ayrılarak hem yeni bir puan serisi başlatmak, hem de yeniden zirve yarışına tutunmak istiyor.

Süper Lig’in ikinci yarısına Medipol Başakşehir mağlubiyetiyle başlamış olan ve ligde 5 maç sonra kaybeden Trabzonspor, 19’uncu hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor’a konuk olacak. Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda saat 19.00’da başlamış olacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

KADRO BÜYÜK ORANDA KORUNACAK

Bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman, sakatlığı bulunan ve tedavileri devam eden Onazi, Pereira ve Sosa’nın yanı sıra ülkelerinin milli ekibinde bulunan Amiri ile Hosseini’den bun maçta faydalanamayacak. Karaman’ın ligde son oynanan Medipol Başakşehir maçındaki 11’ini büyük oranda koruyarak yalnızca sakat olan Pereira’nın yokluğunda Kamil Ahmet’i sağ bekte oynatıp orta alanda ise Batuhan’a görev vermesi bekleniyor.

SİVASSPOR İLE 26’NCI RANDEVU

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın oynayacakları maçla beraber ligde 26’ncı defa karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne dek oynanan 25 maçta Trabzonspor’un 13, ev sahibi Sivasspor’un 7 galibiyeti bulunuyor. 5 karşı karşıya gelme ise birliktelikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 38 gol atarken, kalesinde 27 gol gördü.

TRABZONSPOR’UN DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11’İ ŞU ŞEKİLDE:

Uğurcan- Kamil Ahmet, Hüseyin, Toure, Novak, Yusuf, Batuhan, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme- Rodallega

SAKAT: Onazi, Pereira, Sosa.

CEZALI: Yok