Trabzonspor, savunmaya takviye için Samet Akaydın’ı düşünüyor

İbrahim ALİOĞLU – İSTANBUL / DHA –

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon fırtına gibi esen Trabzonspor, transferde de işi sıkı tutuyor.

Geçtiğimiz gün Jean Evrard Kouassi ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayan bordo mavililer, stoper hattını da güçlendirme hedefinde. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, kademeli olarak düşecek yabancı oyuncu kuralını da hesaba katarak kaliteli Türk oyuncu arayışlarını hızlandırdı.

FIRTINA’DA SIRADAKİ HEDEF SAMET AKAYDIN

Lider Trabzonspor, Adana Demirspor’un 1.90’lık stoperi Samet Akaydın için transfer çalışmalarını başlattı. Bu sezon forma giydiği 11 karşılamada da ilk 11’de görev alan Samet için Akdeniz ekibinin kapısını çalacak olan Trabzonspor’da teknik heyetin beklentisi stoper bölgesinde oyuncu havuzunu genişletmek.

MECBUREN NECİP

Bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş da, scout ekibinin listesinde yer alan Samet Akaydın için nabız yokluyor. Welinton-Vida ikilisinden beklenen verimi alamayan, 8+3 kuralı sebebiyle bu bölgede zaman zaman Necip’e forma veren siyah beyazlılar hava toplarındaki etkinliği ile dikkat çeken ve bu değerde ligin en iyi savunma oyuncuları arasında yer alan Samet Akaydın’ı yakın takipte.

TÜRK STOPER HAVUZU DARALDI

A Milli Takımızda forma giyen Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak gibi isimlerin haricinde Süper Lig’de savunma oyuncusu havuzu bir hayli daralırken, kulüplerin büyük çoğunluğu stoper bölgesini yabancı oyunculardan oluşturuyor. Fakat gelecek sezon dört yerli oyuncunun sahada olma zorunluluğu, Türk stoperlerin önemini daha da artıracak.

YENİ YABANCI KURALI

TFF tarafından belirlenen kurala göre; 2022-2023 sezonunda en fazla 12, 2023-2024’te ise en fazla 10 yabancı futbolcuyu kadrosuna katabilecek kulüpler, 2022-2023 sezonunda en fazla 7, 2023-2024’te ise en fazla 6 yabancı futbolcuyu aynı anda sahaya sürülebilecek.

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