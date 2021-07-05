Trabzonspor salonda çalıştı

İSTANBUL / DHA –

Trabzonspor’da yeni sezon öncesi hazırlıklar İstanbul kampında sürüyor.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan sabah idmanında oyuncular iki grup halinde salonda çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular dinamik ısınma ve core çalışma, diğer oyuncular ise genel kuvvet antrenmanı gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer bugün 18.00’de yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– İdmandan görüntüler

(FOTOĞRAFLI)