Ziraat Türkiye Kupası’nı bu sezon müzesine getirmek isteyen Trabzonspor, son 16 Turu ilk maçında sahasında konuk edeceği Balıkesirspor Baltok karşısında avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

Sezonun ikinci yarısına Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu’nda oynayacağı Balıkesirspor Baltok maçıyla başlamış olacak olan bordo-mavililer, yarın sahasında konuk edeceği rakibi karşısında ikinci maç öncesi yararlı bir sayı elde etmeye çalışacak. Saat 20:30’da Medical Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada hakem Özgür Yankaya, düdük çalacak.

KADRO SIKINTISI YAŞANIYOR

Esteban, Zeki, Mustafa, Burak, Onur ile yollarını ayıran, Kucka’nın transferi için ise Parma ile anlaşmaya varan bordo-mavililerde, kadro dışı bırakılan Olcay’ın yanı sıra Amiri ile Hosseini’nin ülkelerinin Milli ekibinde yer alması, sakatlıkları bulunan Sosa, Onazi ve Nwakaeme’nin de tedavilerinin devam etmesi sebebiyle kadroda seçenek sıkıntısı yaşanıyor. Teknik direktör Ünal Karaman’ın, noksanların fazla olması sebebiyle bu maçta genç oyunculardan da yararlanacağı öğrenildi.

TRABZONSPOR’UN BALIKESİRSPOR BALTOK MAÇI MUHTEMEL 11’İ ŞU ŞEKİLDE:

Uğurcan- Pereira, Toure, Hüseyin, Novak, Batuhan, Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Abdülkadir Parmak, Rodallega

SAKAT: Onazi, Sosa, Nwakaeme

CEZALI: Yok