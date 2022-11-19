Trabzonspor Kulübü “Live the Dream” organizasyonu gerçekleştirdi

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Trabzonspor oyuncuları, Akyazı Stadı’nda taraftarlarla buluştu

İSTANBUL, (DHA)- Trabzonspor’un iki ismi Hami Mandıralı ve İbrahima Yattara, Akyazı Stadı’nda taraftarlarla buluştu. Socios.com ile Trabzonspor Kulübü, “Live the Dream” organizasyonu ile taraftarlara maç deneyimi yaşattı. İki efsane isim, $TRA Fan Token sahibi taraftarların 11’e 11 mücadelesinde yer alarak, maçın onur konukları oldu.

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Dünyanın birçok yerinde destekledikleri takımların stadyumlarında taraftarlara futbol maçı deneyimini yaşatan Socios.com, Camp Nou, Wanda Metropolitano, Mestalla, Stadion Maksimir’de gerçekleştirdiği “Live the Dream” organizasyonunu, Türkiye’de ilk kez Trabzonspor Kulübü iş birliği ile hayata geçirdi.

TAKIM TARAFTARLARI, FUTBOLCULARI YALNIZ BIRAKMADI

$TRA Fan Token sahibi taraftarlar, iki ünlü isim olan Hami Mandıralı ve İbrahima Yattara le birlikte Akyazı Stadı’nda gerçek hakemler yönetiminde 11’e 11 maç yaptı. Kendileri adına özel olarak hazırlanan formaları ile “Bordo” ve “Mavi” takım olarak özel seremoni eşliğinde sahaya çıkan taraftarları, bu deneyimde tribünlerde de yakınları yalnız bırakmadı.

Maç sonunda Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu tarafından tüm oyunculara hatıra madalyaları ile en başarılı oyunculara “Maçın Oyuncusu Ödülü” takdim etti. Socios.com Kurumsal İletişim Müdürü Sema Tuğçe Dikici ve İş Birlikleri Müdürü Ünal Gökçe Oskay ise Hami Mandıralı ve İbrahima Yattara’ya özel teşekkür plaketlerini armağan ettiler.

REKOR BAŞVURU

Bugüne kadar Barcelona, Atletico Madrid, Valencia, Dinamo Zagreb, Real Sociedad ve Flamengo gibi büyük futbol kulüpleri ile hayata geçirilen “Live the Dream” organizasyonuna Trabzonspor deneyimi için rekor bir başvuru olduğu belirtildi.

Dünyanın farklı yerlerinden $TRA Fan Token sahibi taraftar bu deneyimi yaşamak için Socios.com uygulamasında başvuruda bulundu.

YATTARA KOLBASTI OYNADI

Her iki yarıda da coşkulu geçen mücadelelerin ardından penaltı atışlarının yapıldığı organizasyon sonrasında hem saha içindeki hem de tribünlerdeki izleyicilerin talebi üzerine İbrahima Yattara, Kolbastı oynayarak stadyumdaki herkese Hüseyin Avni Aker nostaljisi yaşattı.