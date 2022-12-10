Trabzonspor – Kasımpaşa maçının ardından

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Dinçer AKBİR / KOCAELİ, (DHA) – Trabzonspor ile Kasımpaşa, hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, “Eski bir Trabzonsporlu futbolcu olarak, başka şehirde kendi seyircisi önünde nasıl bir atmosfer olacağını çok iyi bilen biri olarak, Trabzonspor’un bu şekilde coşkulu ve baskılı başlayacağını aslında ben biliyordum. Oyuncularımla da bunu paylaştım. Ancak yine de oyuna istediğimiz şekilde başlayamadık. Ben de yeniyim. İstediklerimi de oyuncularım aslında sahaya yansıtmaya çalıştı, ama başlangıçta bunu beceremedik. Biraz tedirginlik vardı. Trabzonspor’un isteği ve coşkusu da buna eklenince maç biraz zor başladı. Sonrasında oyuncularımın tutumundan, isteklerinden, bizim istediğimiz şeyleri yapmaya gayret etmelerinden dolayı da çok mutluyum. Özellikle 30’uncu dakikadan sonra çok güzel şeyler ortaya çıkardılar. Açıkçası beni de mutlu ettiler” dedi.

“KLOPP’UN GETİRDİĞİ SİSTEMİ GERÇEKTEN BENİMSİYORUM”

Yeni bir teknik direktör olarak kendisine Jurgen Klopp’u örnek aldığını söyleyen İnan, “Beğendiğim birçok teknik direktör var, oyun felsefesini gerçekten benimsediğim. Tek bir isim hiç söylememiştim, ama yine de bir isim duymak istiyorsanız, Klopp diyebilirim size. Son dönemlerde gerçekten onun oynattırmak istediği oyunu, oyuncularına yaklaşımı, getirdiği sistemi gerçekten biraz benimsiyorum, deniyorum. Futbol sürekli değişen ve gelişen bir oyun. Ona adapte olmaya ve yakalamaya çalışıyoruz. Başka yenilikler ve başka sistemler de var. Hepsini deniyoruz. Oyuncularım da sağolsun, buna karşılık veriyorlar. O yüzden de ayrıca mutluyum” şeklinde konuştu.

“BUNUN AĞIRLIĞI VE YÜKÜ HER ZAMAN OMUZLARINIZDA OLUYOR

Teknik direktörlük görevinin büyük bir sorumluluk olduğunu belirten Selçuk İnan, şöyle konuştu:

“Teknik direktörlük ve oyunculuk çok farklı şeyler. Aslında ben 2 sene yardımcı antrenörlük yaptım, Galatasaray gibi çok büyük bir camiada. İnanın yardımcı antrenörlük ile teknik direktörlük arasında da çok büyük farklar var. Karar verici ve sorumlu kişisiniz, dolayısıyla bunun ağırlığı ve yükü her zaman omuzlarınızda oluyor. Bunu hissediyorsunuz. Aklınızdaki şeyleri oyunculara aktarmada başarılı olduğunuz zaman da, kendinizi çok başarılı ve mutlu hissediyorsunuz. Şu anda benim önceliğim sadece oyuncularıma yaptırmak istediğim şeyleri doğru bir şekilde aktarabilmek. Onların da sahada bunu pratik halinde yapabilmesi. Buna çok odaklandım. İnşallah bunu yapmaya devam ederler ve önemli bir takım haline geliriz”

“İHTİYAÇ OLURSA BUNU KONUŞURUZ”

Devre arasında transfer yapıp yapmayacaklarına dair soruyu da cevaplayan İnan, “Henüz transferle ilgili hiçbir şey konuşmadık. Geldiğim günden beri, sadece elimdeki oyuncularla ne yapabilirim, onları nasıl geliştirebiliriz, nasıl daha iyi bir takım olabiliriz, konularını konuştuk hep beraber. Oyuncularımızı nasıl daha yukarıya çekebiliriz, kendi seviyelerini en üste, maksimuma nasıl getirebiliriz sorularına çok kafa yordum. Transferle ilgili nereye ihtiyaç olduğunu ya da gerekli olup olmadığını henüz konuşmadık, tartışmadık. Transfer sezonunda ihtiyaç olursa bunu konuşuruz” dedi.

AVCI: ARADA GİDEN, GRİ BİR DURUMUMUZ VARDI

Maç sonrasında geçirdikleri kamp dönemi ile hazırlık maçlarını değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise “Trabzon ve arkasından Antalya sürecinin son günü. 22 maçtır yaptığımız genel analizler, oynadığımız Avrupa kupaları, Şampiyonlar Ligi, lig süreci. Çok yukarıda değiliz, aşağıda değiliz. İyi miyiz, kötü müyüz? Arada, gri giden bir durumumuz vardı. Ritüelden çıkıp daha iyi ve daha yüksek enerjili hale getirmemiz gerekiyordu. Her şeyin içinde varız, ama biraz daha net olmamız lazım. İlk yarıda oynarken tespit ettiklerimiz, oyun ve oyuncu üzerinden bir takım durumlar vardı. Bunu önce oyuncularla paylaştık, oyun planlarında değişiklikler yaptık. Oyuncu üzerinden bazı mevkilerde fazla oynamadan bunu gerçekleştirmeye çalıştık. Sakatlardan iki tanesi dönmeye başladı. Bireysel performansları 22 maçta artmayanlar var. Özelikle Crystal Palace, Hull City maçları fiziksel ve taktiksel olarak çok iyi test maçları oldu” dedi.

“3-4 AYDIR BİREYSEL PERFORMANSI ARTMAYAN OYUNCULAR VAR”

Avcı açıklamasına şöyle devam etti:

“Kasımpaşa maçında ilk 35 dakika tamamen oyunu domine ettik. Topa sahip olarak, baskı kurarak, pozisyona girerek. 4-5 pozisyon vardı. 2-0, 3-0 devrede içeri girebilirdik. İlk yarı rakibe bir tane kenar ortası verdik. İkinci yarı itibariyle süreler ve veriler var. Sakatlanma riski olanlara göre değişiklik yapıyoruz. Oyunun anları vardır, süreleri vardır. Oyunun neyi istediği vardır. Oyunun her anının senaryosunu çalışıyoruz. İkinci yarıda parça parça oyundan ve performanslardan memnun değilim. Doğru olan anlar var, doğru olmayanlar var. 3-4 aydır devreye girmeyen, bireysel performansı artmayan oyuncular var. Kamp dönemi çok iyi geçti. Ben her maçı kazanmak isterim. Trabzonspor her yarışın içindedir. Herkes farkına varacak. Ben oyuncu beklemeyeceğim. Burası Trabzonspor. Oyuncu performansını artıracak. İçine girmek için her türlü gayreti fiziksel, zihinsel, enerji olarak içine sokacak. İçine sokmayacaksa Trabzonspor’da kaynak var. Altyapıdan oyuncu alır oynatırım. Tescilli son şampiyondur. Her yarışın içinde var. Bunu net bir şekilde söylüyorum”

“BÜTÜNÜN PARÇASI OLMAZSA BENDE DIŞINDA BIRAKIRIM”

Geçirdikleri kamp dönemine de değinen Abdullah Avcı, “Kampın büyük bölümünden memnunum. Oyunun anlarında doğru hareket etmeyen oyunculara mesajım olsun. Bütününde doğru işler var. Daha iyisini yapabilmek, her yerde yarışmak ve sonuç almak için, benim olduğum her yerde yarış vardır, Trabzonspor olduğu her yerde yarış vardır. Biz başardık, yine başarabiliriz. Bu inançla yola çıkacaklar, yüksek ve pozitif enerjide olacak herkes. Bunu sahaya hep beraber yansıtacak. Bu potansiyel var. Ben de bunun baskısını yapacağım. Kimseyi beklemeyeceğim. Kim iyiyse ki öyle yaptık. Devreye girmek için zaman daraldı. Artık yarış başlıyor. Üç aydır devreye girmeyen performanslar var. Antrenmanlarda enerjimiz yüksek çalışıyoruz. Bundan vazgeçmeyeceksin. Her zaman enerjini daha yukarıya çıkaracaksın. Oynamadığınız zamanlarda dahi takım için antrenmanı arkadaşına doğru vereceksin, onun performansını yukarıya çekeceksin. Trabzonspor’un iyi ve geniş kadrosu vardır, alternatifleri vardır 5 maç önce, 5 maç sonra fark etmez. Bu zamanı kaçırmamak lazım. Çok netim. Kolay kolay böyle net konuşmam. Ama sabır ve süre var. Trabzonspor’un ciddi sorumlulukları var. Sahada artık bu oyun; hem teknik, hem taktik, fiziksel ve zihinsel ve bütün olacaksın. Bütünün parçası olmazsa bende dışında bırakırım”

“GBAMİN’İN PERFORMANSI PENALTI HARİCİNDE İYİYDİ”

Maçta yaptığı faul ile penaltıya sebep olan Gbamin hakkında da değerlendirmede bulunan Avcı, “Penaltı hariç performansı iyiydi. Gereksiz, bu seviyede olmaması gereken yaptırdığı bir penaltı var. Ama burada daha evvelden oynayan bir oyuncuydu. Bence doğru cevaplar da verdi, penaltı pozisyonu hariç. Maçın anlarını doğru oynamakla alakalı. Rakibe, oyuna göre kullanabileceğimiz, burada bize doğru cevaplar veren oyuncu” yanıtını verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

– Selçuk İnan’ın açıklamaları

– Abdullah Avcı’nın açıklamaları

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