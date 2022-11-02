- Reklam -

Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) -Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nun 6’ncı ve son haftasında yarın oynayacağı Ferencvaros müsabakasının hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda tur atlamak için mücadele eden Trabzonspor, Ferencvaros maçı hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 18.00’de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde idman yapan bordo mavililer, yarın oynayacağı zorlu karşılaşma öncesi taktik çalışması yaptı. İlk 15 dakikası basına açık yapılan ve gecikmeli başlayan antrenmana tedavileri süren Dorukhan Toköz ve Serkan Asan ile kas spazmı yaşayan Emrehan Gedikli katılmadı. Sakatlıktan çıkarak dün ilk kez takım arkadaşlarına katılan Edin Visca ise takımdan ayrı olarak bireysel çalışma yaptı.

Trabzonspor ile Ferencvaros, yarın saat 20.45’te Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde karşılaşacak.

(FOTOĞRAFLI)