Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak

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Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) – Spor Toto Süper Lig’in 15’inci haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde, sarı lacivertli taraftarların stada alınmamasına karar verildi.

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, Süper Lig’in 15’inci haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşma öncesi aylık olağan toplantısını yaptı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu’nun başkanlığında yapılan ve Trabzonspor Kulübü temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, 24 Aralık Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde 1600’ü özel olmak üzere 2400 güvenlik personele görev verildi. Geçmişte de seyirci yasağının uygulandığı Fenerbahçe maçında misafir takım taraftarlarının müsabakaya alınmaması kararı verildi.

Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası 5’inci eleme turunda 21 Aralık Çarşamba günü oynanacak Trabzonspor-Yılport Samsunspor müsabakasına ise misafir takım taraftarının alınmasına karar verildi.

VALİ USTAOĞLU: SAĞDUYU HAKİM OLACAK

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Fenerbahçe maçında sağduyunun hakim olmasını temenni ettiğini belirtti. Vali Ustaoğlu, “Son yıllarda çok sağduyulu müsabakalar oynandı. Benim görev yaptığım süre boyunca onlarca müsabaka izledim. En ufak bir cismin atıldığı bir müsabakaya ben şahit olmadım. Çok şükür şampiyonluğu da gördük. Fenerbahçe müsabakasında da sağduyunun hakim olacağına ben inanıyorum” ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI)