Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçına moralli hazırlanıyor

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Selay SAYKAL/TRABZON(DHA) – Süper Lig’in 15’inci haftasında sahasında Fenerbahçe’yi 2-0’lık skorla deviren bordo-mavililer, moralli bir şekilde Fatih Karagümrük maçına hazırlanıyor.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 15’inci haftasına oynadığı zorlu Fenerbahçe derbisinden 2-0’lık skorla sahasından galip ayrılarak moral depoladı. Kazandığı 3 puanla ligin beşinci sırasına yükselen bordo-mavililer, 16’ncı hafta karşılaşması olan Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde idman yapan Karadeniz ekibi, dinamik ısınma, 5’e 2 çalışma, geniş alan oyunları ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, 28 Aralık Çarşamba günü oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını yarın yapılacak idmanla tamamladıktan sonra özel uçakla İstanbul’a hareket edecek.

(FOTOĞRAFLI)

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