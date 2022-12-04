Trabzonspor, çalışmalarını Antalya kampında sürdürüyor

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Olgucan KALKAN – Namık Kemal KILINÇ / ANTALYA, (DHA)- Trabzonspor, 2022 FIFA Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen arada hazırlıklarına Antalya kampında devam ediyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. 5’e 2 ile devam eden idmanın son bölümünde ise dar alanda çift kale ve sonuçlandırma çalışması yapıldı.

Bordo-mavili ekip, hazırlıklarına bugün saat 18:00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

– Antrenmandan görüntüler

– Detaylar

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(FOTOĞRAFLI)