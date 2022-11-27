Trabzonspor, Antalya yolcusu

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Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- Trabzonspor, FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen milli arada hazırlıklarını sürdürdü. Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, salı günü Antalya’da kampa girip, hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor, FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle milli arada hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde sabah saat 11.00’da basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda; dinamik ısınmanın ardından koordinasyon ve 5’e 2 gerçekleştirildi. Dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde oyuncular, çift kale maç yaptı. Yarını izinli geçirecek bordo-mavili ekip, 29 Kasım Salı günü Antalya’da hazırlıklarına devam edecek.

(FOTOĞRAFLI)

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