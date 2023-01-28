Trabzonlu ressamlar fırçalarıyla kentin duvarlarını renklendiriyor

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Trabzonlu Yıldıray Yıldırım, Zuhal Kurt Sadıklar ve Sevgi Birinci Özdemir, farklı noktalarda duvarlara yaptıkları resimlerle kenti güzelleştiriyor. Yaklaşık 25 yıllık arkadaş olan Yıldırım, Sadıklar ve Özdemir, 2019’da Kültür Sanat Elçileri Derneğini kurdu.

Kovid-19 salgını sürecinde dernek faaliyetlerine ağırlık veren 3 arkadaş, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Yomra Belediyesi işbirliğiyle Kahramanmaraş Caddesi, Akyazı Çocuk Trafik Eğitim Merkezi ile elektrik trafolarına birbirinden farklı resimler yaptı.

Resme ilgilerini Trabzon’un tarihiyle birleştirmek isteyen sanatçıların hazırladığı “Bir Zamanlar Trabzon Projesi”, Kültür ve Turizm Bakanlığından destek aldı.

Sanatçılar, Trabzon Valiliğinin hizmet verdiği tarihi binanın dış cephesi, koridorları, makam odası ve bekleme salonundaki bölümlere şehrin geçmiş yıllara ait fotoğraflarını resmetti.

Ressamlar son olarak Ortahisar Belediyesi himayesinde Ekopark’ta belirlenen bölümlere su bazlı dış cephe boyasıyla Mustafa Kemal Atatürk, Türk bayrağı, Trabzonspor logosu ile hayvan motiflerini resmetti.

Sevgi Birinci Özdemir, üniversiteden mezun olduktan sonra atölye açtığını belirterek, Sadıklar ve Yıldırım ile 25 yıla dayanan dostluklarının olduğunu söyledi.

Kovid-19 sürecinde de irtibatlarını koparmadıklarını ifade eden Özdemir, “Birlikte bir şeyler yapmak istedik. Kültür Sanat Elçileri Derneğini kurduk. Başkan olarak görev yapmaya başladım. Yıldıray, Trabzon’un tarihini araştırmak isteyince biz de destek verdik. Bir Zamanlar Trabzon Projesi’ni dernek bünyesinde hazırladık.” dedi.

Özdemir, hazırladıkları projelerle kamu kurumlarına resimler yaptıklarını, hem yurt içinde hem de yurt dışındaki fuarlara ve sergilere katıldıklarını kaydederek, şöyle konuştu:

“Kovid-19 sürecinde de özel izinle çalışmalarımızı sürdürdük. Yaklaşık üç yıldır üç arkadaş bu işe baş koyduk. Ancak hepimiz karakter olarak birbirimizden farklıyız, anlaşamadığımız, tartıştığımız zamanlar oluyor ama yüzde 80 ortak bir noktada buluşuyoruz. Ayrı kaldığımız noktaların olması bizim için artı oluyor, üç insan, üç fikir, üç ayrı el, üç ayrı fırça tek tuvalde birleşiyor. Bunu da ilk olarak Valilik binasındaki resimlerde gerçekleştirdik.”

“Yağmurda, karda, kışta hiçbir şekilde bozulmuyorlar”

Yıldıray Yıldırım ise askerdeyken resim yapmaya merak saldığını, 20 yıldır farklı sanat dallarıyla ilgilendiğini belirterek, Trabzon’un tarihini eserlerinde yansıtmaya çalıştığını söyledi.

Resim yapmadan önce duvarın uygunluğunu araştırdıklarını anlatan Yıldırım, “Yaptığımız eserlerin daha kalıcı ve uzun ömürlü olması için bütün imkanları sağlayarak çalışıyoruz. Kurumlarımızı mağdur etmemek için su yalıtımlı ürün kullanıyoruz. Suyun geliş noktalarını kapatıyoruz, fotoğraflıyoruz ve ustalarla özel çalışmalar yapıyoruz.” dedi.

Yıldırım, malzemelerin renk oranını çok yüksek kullandıklarına değinerek, “Yağmurda, karda, kışta hiçbir şekilde bozulmuyorlar. Yaptığımız eserlerden dolayı vatandaşlardan geri dönüşler alıyoruz. Resimlerin önünde fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşmaları şehrin tanıtımına da katkı sağlıyor.” diye konuştu.

Zuhal Kurt Sadıklar, üniversiteden mezun olduktan sonra özel firmalarda çalıştığını, Kovid-19 döneminde yeniden resim yapmaya başladığını kaydetti.

Arkadaşlarıyla uzun yıllar bir arada olduklarını dile getiren Sadıklar, “Son olarak Ekopark’ta bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Tasarımlarımızı doğasıyla uygun hayvanlarla bütünleştireceğiz, milli duygumuz olan bayrağımızı, Trabzonspor’un logosunu ve hamsi figürümüzü de resmettik.” dedi.