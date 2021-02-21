Trabzon’da tek katlı ev ile samanlıkta yangın

Kireçlenmenin dünya ve Türkiye’de en sık görülen eklem hastalığı olduğunu belirten Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümünden Doç. Dr. Sena Tolu, "Pandemi döneminde aktivite azlığı hızlı kilo artışı ve kas gücünde azalmaya neden oldu. Eklemlere binen yük arttı, bu da önceden problemli olan eklemlerde şikayetlerin artmasına ya da yeni eklem problemlerinin oluşmasına sebebiyet verdi" dedi.