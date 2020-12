Trabzon’da tedbirler sıklaştı; harita yeşile dönüyor

Fatih TURAN- Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da kısıtlamalar ve sıklaştırılan denetimlerle, günlük vaka sayılarında yüzde 25 düşüş olurken, yoğun bakım doluluk oranı da yüzde 65’lere geriledi. Kentte, koronavirüs tedbirlerine uyulmasıyla, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında kırmızı renk ile kaplı harita, yeşil renge dönmeye başladı. İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, sevindirici olan sonuçların ‘rehavete’ yol açmaması gerektiğini hatırlatarak, “Kurallara sadık kalmak üzere rehavete kapılmadan yolumuza devam edersek, inşallah sonunu da getirmiş olacağız” dedi.

Hızla yükselişe geçen vaka sayıları, ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar ve uygulanan sıkı tedbirlerle birlikte Trabzon’da da durağan eğilime girdi. Kentte, son 2 haftada filyasyon ekipleri sayısı 175’ten 247’ye çıkarıldı. Son hafta içinde günlük vakada yüzde 25 düşüş olan kentte, yoğun bakım doluluk oranı da yüzde 65’lere geriledi. Kentte, koronavirüs tedbirlerine uyulmasıyla; Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında özellikle şehir merkezinin kırmızı ile kaplı olduğu görülen harita ise son günlerde yeşil renge dönmeye başladı. Sokak ve caddelerde pandemi kurallarına uyulduğu gözlenirken, vatandaşlar özellikle komşuluk arasında ev ziyaretlerine ara verilmesi gerektiğini söyledi. Uzmanlar da kentte yaşanan düşüş eğiliminin, kesinlikle rehavete yol açmaması yönünde uyarılarını yineliyor.

DÜŞÜŞ SÜRÜYOR, REHAVETE DİKKAT

Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, vaka sayılarındaki azalmanın rehavete yol açmaması gerektiği belirterek, vaka sayılarının düşüşe geçtiği gibi artışa da geçebileceğinin unutulmaması gerektiğini vurguladı. Dr. Usta, “Sayın Bakanımızın ifade ettiği şekilde Trabzon’da vaka sayılarında düşüş devam ediyor. Bu tabii sevindirici tarafı. Ama bu düşüşün olmasını sağlayan nedenlerin peşini bırakmamız gerekiyor; işte tedbirler alındı, kısıtlamalar oldu, vatandaş daha tedbirli oldu, kurallara harfiyen uydu sonucunda bu tablo oluştu. Aynı kurallara sadık kalmak üzere rehavete kapılmadan yolumuza devam edersek, inşallah sonunu da getirmiş olacağız. Filyasyon ekibimizin sayısını artırdık. Ciddi bir çalışma ciddi bir efor ortaya kondu. Bu da başarıda bir etken ama her şeyi başarmışız anlamına da getirmemek gerekiyor. Mücadeleye sahada aynı ekip, aynı azim ve kararlılıkla, aynı kurallara uymak şeklinde devam ettiriyoruz. Vatandaşın da aynı kararlılık ve duyarlıkla devam etmesini bekliyoruz” dedi.

‘RAKAMLARDA BİR AZALMA YOLUNA GİRDİK’

Bakanlık olarak uygulamaların çok olumlu sonuçlar verdiğini kaydeden Dr. Usta, “Çok güzel uygulamalar; HES, e-nabız uygulaması ve bizim kullandığımız fitas uygulaması. Bakanlığımızın çok güzel uygulamaları sahada elimizi, kolumuzu kuvvetlendiriyor, vatandaşın gözü kulağı oluyor. Ama bunlara bakarak hareket etme şekline girersek yani ‘vaka azaldı artık rahat hareket edelim’ tarzına dönüşürse, o bizi çok yorar, çok sıkıntıya sokar. Vakalar nasıl ki belli bir dönem azken yukarıya doğru çıktı, yine şimdi azken tekrar yukarıya dönebilir. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Vakaların bu seviyelerden daha aşağıya gitmesi için aynı kararlılığı devam ettirmemiz gerekiyor. Devletimiz zaten belli yasakları belli oranda uygulamaya devam ediyor, bizlerin de kuralları daha da sıkılaştırarak uymayı devam ettirmemiz gerekiyor. Tüm rakamlarda bir azalma yoluna girdik. Süreçte Sayın Bakanımızın da ifade ettiği şekliyle rakamlarımız normallere dönmeye başladı. Daha da normal değişecek daha da rakamlar azalacak bu kararlılık devam ederse” diye konuştu.

‘KOLLUĞUN EMEĞİNE SAĞLIK’

Kolluk güçlerinin denetim ve kontrollerinin salgında etken rolü olduğuna da işaret eden Dr. Usta, “Başlangıçta sokaklar bizim için sıkıntılıydı; o süreç o zamanki ilkbahar işte yaz dönemi o zaman sokaklarda, yaylalarda insanlar fazlasıyla bulunuyordu. Sonra kurallar hatırlatıldı, yasaklar getirildi ve daha sıkı duruldu, sokaklarda maske, mesafe kuralları uygulandı. Bu anlamda kolluğun çok büyük bir emeği var. Gerçekten emeklerine sağlık, sokakları çok doğru bir şekilde yönettiler. Ama tabii evleri aynı oranda yönetebilmek mümkün olmadı. Halen daha devam eden süreçte ev ortamlarındaki rahatlık; vakaların oluşmasına yol açmakta. Onun dışında, cenazeler, düğünler, toplantılar, bunda etken oldu” ifadelerinde bulundu.

‘HERKESİN AŞIYI YAPMASINI BEKLİYORUZ’

Covid-19 tedavisinde ev karantinasında olanların ilaç kullanımını mutlaka yapmaları gerektiğini de ifade eden Dr. Usta, “Maalesef tedavide özellikle yoğun bakım süreçlerini, tedavilerini uygun kullanmayanlarda daha ağır bir şekilde seyrediyor, gözlemliyoruz. Yoğun bakım süreçlerin azalmasına yol açtığından özellikle bakanlığımızın talimatı ilaçların kullanılması yönünde. Biz de elimizden geldiğince ekiplerimiz ile birlikte bu ilaçların kullanılmasını sağlamaya gayret ediyoruz. Tabi biz her ne kadar bazen ikna edip, ilaçları versek de bir kısmından kullanmadığını da maalesef sonradan öğrenebiliyoruz. Bu vakaların bir kısmında ‘keşke kullansaydık’ diyen de oluyor. Bizde keşke nasıl kullandırabilirdik acaba biz mi eksik yaptık’ diye düşündüğümüz de oluyor. Vatandaşımız özellikle virüsün azalmaya yol tuttuğu süreçte daha dikkatli olmasını bekliyoruz. Yani rehavete kapanıldığı takdirde bu vakalar azaldı gibi yukarıya da çıkabilir. O yüzden maske, mesafe ve temizliğe daha da dikkat etmek gerekiyor. Daha sonrası aşı geldiğinde de biz toplumun tüm kesimlerinin, herkesin aşıyı yapmasını bekliyoruz. Bu virüs toplumsal bir olay. Sadece ben sadece sen yapılmayla, bu işi önlenmiyor, herkesin aşıyı yapılmasıyla bu virüsün önüne geçebileceğimizi bilip, ona göre aşılarımızı da yaptırmamız gerekiyor” diye konuştu.

‘DİKKAT ETSEYDİK BU GÜNLERE GELMEZDİK’

Kent sakinlerinden Arif Sırtkaya, kurallara daha sıkı uyulmasıyla güzel günlerin geleceği temennisinde bulunarak, “Uygulamalar güzel, bunlara daha önceden dikkat edebilseydik, bugünlere gelmezdik diye düşünüyorum. İnsanlar bunu milli görev olarak adlandırmalı, ona göre tedbirlere uymalı” dedi.

‘DIŞARI ÇIKMADAN HARİTAYA BAKIYORUM’

KPSS sınavına hazırlanan Melise Çelik de, “HES kodu uygulamasında her bilgi mevcut, keşke daha önce olsaydı. Umarız bu gerileme daha da sürer. Bizlerin eğitim olanağı umarız bu gerilemeyle daha olanaklı hale gelir. Dışarı çıkmadan HES üzerinden yoğunluğa bakarak hareket ediyorum. Son günlerde kırmızı olan yerler azalmaya başladı. İnşallah hep azalır” diye konuştu.

