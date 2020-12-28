Ana Sayfa Güncel Haberler Trabzon’da sobadan zehirlenen çift, yaşamını yitirdi/ Ek fotoğraflar
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Önünü kesen motosikletli tarafından eşinin gözü önünde tüfekle öldürüldü
Yusuf KANTARLI- Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da eşiyle eve dönen Erhan Arıkonak (32), önünü kesen motosikletli ile tartışmasının ardından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olay, merkez Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'nde...
İzmir’de bir caddede denetim yapan polis, 17 kişiye 53 bin TL...
Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin işlek yerlerinden Anadolu Caddesi'nde denetim yapan polis ekipleri, 17 kişiye toplam 53 bin 550 TL ceza...
Tayland’da motosikletin çarptığı yavru fil kalp masajıyla hayata döndürüldü
Tayland, (DHA) - Tayland’da motosikletin çarptığı yavru fili, arama kurtarma personeli kalp masajı uygulayarak hayata döndürmeyi başardı. Tayland’da motosikletin çarptığı yavru fili, arama kurtarma personeli kalp...
Okuldan iki kez hırsızlık yapan şüpheli kameradan belirlenip, yakalandı
GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, aynı okuldan ikinci kez hırsızlık yapan kişinin kimliği güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı. Saçaklı Mahallesi'nde bulunan bir okulda farklı tarihlerde iki kez hırsızlık...