Trabzon’da sobadan zehirlenen çift, yaşamını yitirdi/ Ek fotoğraflar

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, aynı okuldan ikinci kez hırsızlık yapan kişinin kimliği güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı. Saçaklı Mahallesi'nde bulunan bir okulda farklı tarihlerde iki kez hırsızlık...