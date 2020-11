Trabzon’da şiddete karşı ‘keşanlı kadınlar’ direksiyonda

Selçuk BAŞAR- Aleyna KESKİN/ TRABZON (DHA)- TRABZON’da ‘keşanlı kadınlar’ olarak bir araya gelen kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü için direksiyona geçti. Sloganlar eşliğinde trafiğe çıkan kadınlar, kadın trafik polisleri eşliğinde şehir turu attı.

Trabzon’da ‘keşanlı kadınlar’ olarak bir araya gelen kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü için direksiyon başına geçti. Ortahisar ilçesindeki İpekyolu fuar alanında toplanan kadınlar, araçlarına ‘keşan’ takan kadınları alıp, mor balon asarak, sloganlar eşliğinde trafiğe çıktı. Kadınlara, Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nde görevli kadın polisler de eşlik etti. ‘Kadına Değil Şiddete Dur De’, ‘Nafakama Dokunma’, ‘Hür Doğdum Hür Yaşarım’ yazılı dövizler açan kadınlar, Ajda Pekkan’ın ‘Sana Ne Kime Ne’ isimli şarkısını söyleyerek, otomobilleri ile şehir turu attı. Kadınlar ardından Atatürk Alanı’nda basın açıklaması yaptı.

‘BİZ KORKMUYORUZ’

Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez, kadınlara karşı şiddeti dayanışma ve mücadele ruhuyla ortadan kaldıracaklarını belirterek, “Bugün dünyanın her yerinde kadınlarımız, biz varız demek için alanlarda. Ne yazık ki dünyanın her yerinde kadına karşı şiddet artarak devam etmektedir. Kadına karşı bakış açısını değiştirmek için alanlardayız. Dün olduğu gibi bugün de kadına karşı her türlü ayrımcılığın sonlanması ve kadına karşı şiddetin son bulması için mücadele azmimizi ortaya koyan, haykıran, sesimizi yükselten çığlıklarımızı duyuracağız. Umutsuz değiliz. Biz biliyoruz ki bu dünya değişecekse, kadını ile erkeği ile yoksulluğu yenen, eşit, demokratik bir dünya olacaksa bunlar kadınlar tarafından sağlanacaktır. Buradan kadının gücünü bilmeyenlere, kadını anlamayanlara, kadının eşitliğine inanmayanlara, toplumsal cinsiyet eşitliğinden korkanlara bir kez daha sesleniyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği sağlamadan, demokrasinin yerleşmesi, toplumsal dönüşümün sağlanması mümkün değildir. Biz korkmuyoruz” dedi.

‘BİZ BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ’

Etkinliğe katılan Hande Burma ise birlikte güçlü olduklarını belirterek, “Özellikle kadınlar direksiyonda dedik. Çünkü kadınların kontrol ve karar mekanizmalarında olmasıyla sistemin daha doğru, düzenli ve hakkaniyetli işlediğini görüyoruz. Biz burada bütün sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşları ile ortak hareket ediyoruz. Biz birlikte güçlüyüz. Keşanlı kadınlar dedik. Çünkü bu bizim yöremizin simgesi. Keşanda kadının gözyaşı da var, emeği de var, yayladaki kadınımın sevinci de hüznü de var. Biz aslında keşanlarımızla köylerdeki, yaylalardaki kadınlarımızın da yanımızda olduklarını belirtmek istiyoruz” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI