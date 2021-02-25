Trabzon’da otopark kazısında İmparator Hadrianus dönemi kalıntıları çıktı/ Ek fotoğraflar

Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)- Sultangazi'nde sahibinin, ağızlığı olmadığı halde gezdirdiği pitbull cinsi köpek, sokak üzerinde kediyi yaraladı. Sahibi ve çok sayıda mahalleli, köpeğe ağzındaki kediyi bıraktırmak...