Trabzon’da örtü yangını

İnan KALYONCU/VAKFIKEBİR (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Vakfıkebir ilçesinde, orman ve çalılık alanda örtü yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve orman işçileri, yangına müdahale ediyor.

İlçeye bağlı Çamlık Mahallesi’nin yüksek kesiminde yer alan ormanlık ve çalılık alanda akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, vatandaşların da yardımıyla yangına müdahale etti. Yerleşim yerlerine uzak olan yangının, ormanlık alanda rüzgarın da etkisiyle sürdüğü belirtildi.

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