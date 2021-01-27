Trabzon’da orman yangını, alevlere müdahale ediliyor/ Ek fotoğraflar

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde A.T.S. isimli bir kişi, İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan bir grup personele hakaret ve küfredip, kendisini uyaran ambulans şoförünün üzerine...