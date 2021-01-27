Trabzon’da orman yangını, alevlere müdahale ediliyor/ Ek fotoğraflar

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Şanlıurfa’da, genç kızın öldüğü kaza kamerada
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) – ŞANLIURFA’da yolun karşısına geçmek isteyen Elif Bereket (18) otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç kıza otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza,...
Derede sürüklenen aracından kendi imkanlarıyla çıktı
Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, dere yatağından geçmek isteyen Tuncay Özdemir'in (27) kullandığı hafif ticari araç, sağanak nedeniyle yükselen sulara kapıldı. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan...
Sağlıkçılara küfreden kişi, ambulans şoförünce etkisiz hale getirildi
İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde A.T.S. isimli bir kişi, İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan bir grup personele hakaret ve küfredip, kendisini uyaran ambulans şoförünün üzerine...
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İZMİR (DHA) İzmir Güzelbahçe'de inşaattan hırsızlık yapıp plakasız araçla başka bir araca çarparak kaçan şahıslar jandarma ekipleri tarafından yakalandı. 23 Ocak tarihinde İzmir İl Jandarma...