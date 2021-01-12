Trabzon’da koronavirüs için 200 aşı odası kuruldu

Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)- TRABZON İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, kentte koronavirüs aşılarının hızlıca uygulanabilmesi için aşı odaları kurulduğunu açıkladı, aşıların ise randevulu sistemle yapılacağını belirtti.

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ‘Biz eskiden ne idik’ isimli kitap hazırlandı. Kentin sağlıktaki tarihçesinin anlatıldığı kitabın lansmanında açıklamalarda bulunan Sağlık İl Müdürü Hakan Usta, “Biz eskiden ne idik’ isimli kitabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçmişte hizmet veren tüm Sağlık Bakanları, görev şehidi olan sağlık çalışanlarıyla tüm sağlık emekçilerine armağan ettiklerini söyleyen Usta, “Amacımız yakın geçmişten başlayarak günümüze kadar sağlıktaki gelişmeleri, özellikle Trabzon ilindeki sağlıktaki gelişmeleri vurgulamaya gayret ettik. Amacımız doğrultusunda geçmiş verileri toplayarak kitabın içerisine serpiştirdik ve günümüzdeki var olan gücümüzü kitabın içerisine koyarak kıyaslama yapılmasını sağladık. Gelecekte de bu kitabın bu günün anısı olarak da bir nokta başlangıcı ortaya çıkaracağını da düşünmekteyiz. Tabakhane yokuşundaki boş duran binamızı Sağlık Müzesi’ne dönüştürmeye gayret ediyoruz. Bu binanın geçmiş tarihi, Atatürk’ün geçmişte buraya yaptığı ziyaret, Türk Ocağı, Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlık Merkezi ve doğum hastanesi olması sebebiyle bu bina bizim için çok önemli. Tarihini yaşattırmaya çalışıyoruz. Tarihini öğrendikçe de o binaya karşı sevgimiz daha da arttı” dedi.

‘VAKALAR DÜŞÜŞTE’

Trabzon’da koronavirüs vakalarında düşüş yaşandığını anlatan Usta, “Şu anki rakamlar baş edebileceğimiz şekilde rahat. Bu bizi sevindiren tarafı. Ancak tekrar olur mu endişesi içinde tedbiri elden bırakmamaya gayret ediyoruz. Tek başına sağlıkçıların aldığı tedbirler yetmiyor. Halkın da rehavete düşmemesi gerek” dedi.

‘200’E YAKIN AŞI ODASI HAZIRLADIK’

Koronavirüs aşılarının perşembe gününden sonra uygulanmaya başlanabileceğini kaydeden Usta, “Aşılar geldiğinde hızlıca dağıtılmasıyla ilgili bakanlık talimatları doğrultusunda çalışma yapıyoruz. Şu anda 200’e yakın aşı odası hazırladık, tüm denetimlerini yaptık. Olması gereken aşı odası sayısını tamamladık. 267 aile hekimimiz var, onlar da aşı yapacak. 450’in üzerinde aşı odası kurarak aşı hizmetini verecek duruma geldik. Şehrimiz için yeterli bir sayı. Aşıların talimatının verilip tanımlamasının yapılması gerekiyor. İlk aşıyı belki de ben yaptırmış olacağım. Süreç başladığında sabah 08.30’dan akşam 24.00’e kadar aşı yapılması gündemde. Randevulu sistemle aşılar vurulacak. Herkesin MHRS sistemini telefonuna yüklemesini istirham ediyorum. Telefonda yoksa 182’i arayarak vatandaşlarımız aşı için randevu alabilir. Sayılar hesap edildi, bir sıkışıklık yaşayacağımızı sanmıyorum” diye konuştu.

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