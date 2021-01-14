Trabzon’da koronavirüs aşıları uygulanmaya başlandı

Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da sağlık çalışanlarına koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı. Kentte ilk etapta yaklaşık 9 bin 500 sağlık çalışanı aşılanacak.

Çin’den gelen ve Türkiye’de kullanımına onay verilen CoronaVac aşısı, ülke genelinde uygulanmaya başlandı. Trabzon’da ilk aşıyı, Trabzon Fatih Devlet Hastanesi’nde İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta oldu.

Aşı olduktan sonra açıklama yapan Dr. Hakan Usta, Trabzon’a ilk parti olarak 10 bin doz CoronaVac aşısı geldiğini söyledi. Usta, “Aşıları gerekli soğuk zincir koşullarında saklamaya aldık. Hastanelere ve aşı yapılacak yerlere transferleri dün geceye kadar yaptık. Tesislerimize aşı bittikçe gün içerisinde takviye yapacağız. Öncelikle sağlık çalışanlarımızın büyük çoğunluğunu 1-2 gün içerisinde aşılamış olacağız. 9 bin 500 sağlık çalışanımız var. Özel hastaneler ve eczaneleri da dahil edersek 14 bin civarında çalışan var. Aşının takviyesinde herhangi bir sorun yok. Sayılara ve yapılma oranlarına göre aşı taleplerimizi yapacağız” ifadelerini kullandı.

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