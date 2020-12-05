Ana Sayfa Güncel Haberler Trabzon’da; karantinayı duyan mahalleden kaçtı/ Ek fotoğraflar
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Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine göre, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) 10,3 milyar tıklanma sayısı ile dünyanın en çok ziyaret edilen...
CHP’li eski yöneticilerden taciz iddiasıyla soruşturulan gençlik kolları eski başkanına destek...
Hilal ÖZTÜRK/ İSTANBUL, (DHA)- CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A. hakkında taciz suçlamasıyla yapılan soruşturmanın kamuoyuna yansıması sonrası, Kartal Belediyesi yazılı bir açıklama...
Konya’da sokaklar boş kaldı
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