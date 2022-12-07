Trabzon’da kadınlara meme kanseri farkındalık eğitimi verildi 

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Aleyna KESKİN- Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da İhtiyaç Haritası ve Kanser Savaşçıları Derneği ile AstraZeneca Türkiye’nin koşulsuz desteğiyle yürütülen ‘Kendini Tanı, Erken Tanı Meme Kanseri Farkındalık Hareketi’ kapsamında kadınlara eğitim verildi. Prof. Dr. Adnan Çalık meme kanserinde erken tanının önemine değinerek, “Ortalama yaklaşık 10 kadından biri ömrünün bir döneminde meme kanseri ile yüzleşecektir. Meme kanseri elle muayene anlamında çok önemli bir kavram olmakla beraber esas hedefimiz henüz ele gelmeyen aşamada meme kanserini yakalamış olmak” dedi.

İhtiyaç Haritası ve Kanser Savaşçıları Derneği ile AstraZeneca Türkiye’nin koşulsuz desteğiyle hayata geçirilen ‘Kendini Tanı, Erken Tanı Meme Kanseri Farkındalık Hareketi’ projesi kapsamında meme kanseri konusunda eğitim toplantıları gerçekleştiriliyor. İlki Antalya’da gerçekleştirilen eğitim toplantısının ikinci durağı Trabzon olurken Türkiye’nin çeşitli illerinde yapılacak toplantılarda kontrol ve teşhisin önemi anlatılarak kadınların meme kanseri konusunda bilgilendirilmesi amaçlanıyor. Ortahisar ilçesinde Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya katılan 100 kadına, Kanser Savaşçıları Derneği’nin gönüllü hekimi Prof. Dr. Adnan Çalık tarafından, meme kanseri görülme sıklığı, başlıca risk faktörleri, erken tanının önemi, meme kanseri tarama (mamografi) ve elle muayene gibi konularda bilgi verildi. Eğitim alan kadınların Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’nde (KETEM) taramalarının yapılması için randevuları koordine edilerek ulaşımları sağlanıp, tarama sonrası tüm süreci takip edilecek. İhtiyaç Haritası koordinesiyle eğitim verilecek illerde meme kanseri farkındalığı çerçevesinde sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlı kişiler ve bölgeler tespit edilecek.

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‘HEDEFİMİZ HENÜZ ELE GELMEYEN AŞAMADA MEME KANSERİNİ YAKALAMIŞ OLMAK’

Meme kanseri taramalarının 40 yaş üstü kadınlarda her yıl mutlaka yapılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Adnan Çalık, “Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türü olması nedeniyle kadınların korkulu rüyasıdır. Ancak tanı ve tedavideki gelişmeler nedeniyle bu hastalık yıllar öncesine göre çok daha az korkulacak bir sorun haline dönüştü. Elbette başarılı bir tedavi için erken tanı ön koşuldur. Erken tanı, memede sınırlı hastalık anlamına gelir. Subklinik dediğimiz radyolojik tetkiklerle ortaya konan meme kanseri tanısı günümüzde oldukça önemlidir. Bu tanı için kendi kendine muayene yanında düzenli radyolojik kontroller de gerekmektedir. Meme kanseri, erken tanı konduğu takdirde gerek meme kaybı gerekse fonksiyon kaybı olmaksızın tedavisi mümkün bir hastalıktır. Bu nedenle tüm kadınlarımızın meme kanseri konusunda duyarlı olmalarını bekliyoruz. Bu toplantıyı da kadınlarımızda meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla düzenledik.” diye konuştu.

‘ERKEN TANININ ÖNEMİNİ ANLATACAĞIZ’

Kanser tanısı alanların ve yakınlarının yaşam kalitesini yükseltmek ve onlara bu yolculukta destek olmak amacıyla çeşitli projeler yürüttüklerinin söyleyen Kanser Savaşçıları Derneği Genel Sekreteri Aslı Ortakmaç, “Kendini tanı erken tanı meme kanseri farkındalık hareketi de bu projelerimizden bir tanesi. Burada İhtiyaç Haritası ekibiyle ve AstraZeneca Türkiye’nin koşulsuz desteğiyle yürütüyoruz bu projemizi. Geçen ay Antalya’daydık. Antalya’da yaklaşık 350 kadınımıza meme kanserinde erken tanının önemi ile ilgili eğitim verdi hocalarımız. Daha sonra da Antalya’da KETEM iş birliğiyle meme kanseri taramalarına başladık. Bugün de burada Trabzon’dayız. Çok heyecanlıyız. Burada Trabzonlu kadınlarımızla bir araya geleceğiz. Sevgili hocamız önce meme kanserinde erken tanının önemini anlatacak, kendi kendine meme muayenesi ayda bir ne kadar değerli, yılda bir özellikle risk grubunda bir meme cerrahına gidip meme kanseri taraması yaptırmak ve 40 yaş sonrasında da en az 2 yılda bir mamografi çektirmenin önemini anlatacağız. Ama bu eğitim burada sınırlı kalmayacak. Daha sonra yine risk grubundaki kadınlarımıza ve onların yakınları için iletişim bilgilerini alacağız ve her birini arayacağız. Yine KETEM iş birliğiyle mahallelerine gidip kadınlarımızı mahallelerinden alıp randevularını sağlayıp meme kanseri taramalarını gerçekleştireceğiz ve onları tekrar evlerine bırakacağız” dedi.

Kanıtlanmış harita teknolojisi ve toplum tabanlı doğrulama işlevi aracılığıyla eğitim, sağlık, kültür-sanat gibi alanlarda yardımlaşmayı ve dayanışmayı gerçekleştirdiklerini belirten İhtiyaç Haritası Sosyal Etki Koordinatörü Sevdanur Gökrenk ise, “İhtiyaç Haritası ihtiyaç sahiplerine destek olmak isteyenleri buluşturan aslında online bir platform. Tüm Türkiye üzerinde faaliyet gösteren bir online harita sistemi. Sizler destek olmak istediğinizde ya da herhangi bir konuda bir şeye ihtiyacınız olduğunuzda girip haritadan çift taraflı kullanabiliyorsunuz. Harita adres sistemine dayalı olduğu için aslında arka sokağınızdaki herhangi bir ihtiyaç sahibinden de İhtiyaç Haritası aracılığıyla haberdar olabiliyorsunuz. İhtiyaç Haritası sadece bu destekçiyle ihtiyaç sahibini buluşturan projelerin yanında bunun gibi farkındalık çalışmaları da yapıyor. Bugün Trabzon’dayız ve erken tanı projesiyle birlikte kadınların meme kanseri üzerinde farkındalığını artırmak için bir proje yapıyoruz. Bu projede aslında asıl hedef kadınların erken tanı hakkında genel bilgilere sahip olması ve günlük kontrollerini, haftalık kontrollerini yapması ve aslında rutin olarak kanser tarama merkezlerinde kontrollerini yapabilmesi. Çünkü meme kanseri maalesef kadınları çok fazla ilgilendiren bir konu ve kadınlar bu konuda farkındalığı geliştikçe, kendini korudukça ve etrafındaki insanlara bunu anlattıkça aslında meme kanserinin erken tanıdaki oranlarının arttığı da o söylenen bir gerçek. Bu noktada asıl hedefimiz de biraz daha kadınların burada farkındalığını arttırmak üzerine bir çalışma gerçekleştirmek” ifadelerine yer verdi. (DHA)