Trabzon’da iki evde kumar oynayan 16 kişiye 53 bin lira ceza

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da polisin iki eve yaptığı baskında, kumar oynarken yakalanan 16 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 53 bin 550 TL idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ortahisar ilçesinde farklı adreslerdeki 2 evde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynayan 16 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilere kumar oynadıkları ve koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 53 bin 550 lira para cezası uygulandı.

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