Trabzon’da, heyelanda 2 ev hasar gördü

Köksal USTAOĞLU/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Akçaabat ilçesinde meydana gelen heyelanda, 2 boş ev büyük çapta hasar gördü.

İlçeye bağlı Çilekli Mahallesi’ni yüksek kesiminde kar sularının erimesiyle birlikte toprağın gevşemesi sonucu heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, Keskin ailelerine ait biri yeni inşa edilen 2 evde, büyük çapta hasara neden oldu. Duvar ve çatıları çöken ev sahiplerinin, heyelan sırasında ilçe merkezindeki evlerinde bulundukları öğrenildi.

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