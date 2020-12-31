Trabzon’da doktor, koronavirüse yenildi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, yılbaşının kritik bir eşik olduğunu belirterek, "Tıpkı Kurban Bayramında söylediğimiz gibi yılbaşı önemli bir eşik. Dışarıda toplanmak yasak; ama evlerde de bir araya gelmemeye özen göstermek durumundayız. Ondan dolayı yılbaşı kritik bir eşik. Kesinlikle vatandaşlarımız Kurban Bayramında yapılan hataları yapmamalılar" dedi.