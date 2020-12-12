Aleyna KESKİN-Tolga SAĞLAM/ TRABZON (DHA)- KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Trabzon’da cadde ve sokaklar boş kaldı. Vatandaşların kısıtlamalara uyduğu görülürken, belediye ekipleri de boş sokaklarda temizlik ve onarım çalışmalarını sürdürdü.

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, dün akşam saat 21.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın ilk gününde Trabzon’un en işlek cadde ve sokakları boş kaldı. Şehrin pek çok noktasında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, kısıtlama saatinde sokaktaki vatandaşları ve sürücüleri durdurarak belgelerini kontrol etti. Pazartesi saat 05.00’e kadar denetimlerin süreceği, izin belgelerini ibraz edemeyen kişilere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten 3 bin 150 TL para cezası uygulanacağı belirtildi.

Kısıtlamalarda görevleri başında olan belediye temizlik görevlileri de, kentte boş kalan 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile diğer meydanlarda hummalı temizlik çalışması yaptı. Sokaklarda bakım ve onarım çalışmaları işçiler tarafından sürdürüldü.

‘KAR İÇİN DEĞİL, HİZMET ETMEK İÇİN’

Kar elde etmek için değil hizmet için dükkanı açtıklarını ifade eden pastane işletmecisi Köksal Çakır, “Sabah saat 7’de açtım pastanemi. Genelde emniyet mensupları, özel sektörde çalışan arkadaşlarımız geliyorlar. Bir kar amacı gütmüyorum, kazandığımız bir şey de olmuyor zaten hafta sonu ama insanları mağdur etmemek adına gelip kısıtlamada iş yerimi açtım” diye konuştu.

‘İNSANLAR MAĞDUR OLMASIN DİYE İŞİMİZİN BAŞINDAYIZ’

Kimse mağdur olmasın sokakta kalmasın diye işe çıktığını belirten taksici Murat Duran ise, “Taksiciyim, sabah erken saatlerde geldim. Şimdiye kadar hiç siftah yapmadım. Genelde acil işi olanlara, hastaneye, havalimanına gidenlere hizmet veriyoruz. Hafta sonu genelde kısıtlama var diye pek iş olmuyor bunu biliyorum ama birinin acil bir işi olur da mağdur olmasın diye işimizin başındayız” dedi.

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