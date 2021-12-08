Trabzon’da 4 noktada orman yangını (2)

3 KİŞİLİK AİLENİN EVİ TAHLİYE EDİLDİ

Trabzon’un Sürmene ilçesi Dirlik Mahallesi’nde çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan 4 noktadaki orman yangınları sürüyor. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale ettiği alanlarda bazı evler de tedbir amacıyla boşaltıldı. Yangın alanına yakın yerde evi bulunan Yusuf Çakır (90) ile bedensel engelli eşi Hanife (90) ve kızı Sevgi (40) Çakır, jandarma ekiplerince sedyeyle dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişiye, sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

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